Dragon Capital знизила прогноз зростання економіки України

30.10.2025 18:10
Микола Деркач

Українська економіка у першій половині 2025 року зберігала зростання, зокрема, завдяки стабільному споживчому попиту, розвитку внутрішнього військового виробництва та тимчасовому «енергетичному» перемир’ю.

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це йдеться у новому прогнозі Dragon Capital, який опублікувало видання Finance.ua.

Однак темпи економічного зростання помітно сповільнилися. Серед головних причин — втрати частини виробничих потужностей, вичерпання попередніх рушіїв відновлення (зокрема ефектів макростабілізації та відновлення роботи чорноморських портів), а також гострий дефіцит робочої сили. Ситуацію погіршило запізнення зі збором урожаю через несприятливу погоду.

За підсумками першого півріччя 2025 року реальний ВВП зріс лише на 0,8% у річному вимірі, тоді як у 2024 році показник становив 2,9%, а у 2023-му — 5,5%.

Основні ризики для економіки

Найсерйознішим негативним чинником у середньостроковій перспективі аналітики вважають відновлення російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас економічну активність підтримуватиме додаткове бюджетне стимулювання, що стане можливим завдяки збільшенню обсягів зовнішнього фінансування.

Читайте також: НБУ розширив перелік бенчмарк-ОВДП для банків

Бюджетний дефіцит і прогнози

Dragon Capital прогнозує, що дефіцит сектору держуправління цього року сягне рекордних $50 млрд і залишатиметься близьким до цього рівня у 2026 році. У попередньому прогнозі очікувалося $44 млрд. Часткову підтримку економічному зростанню наприкінці 2025 року, на думку аналітиків, забезпечить аграрний сектор завдяки пришвидшенню збору врожаю.

З урахуванням цих чинників компанія знизила оцінку зростання ВВП у 2025 році на 0,3 в.п. — до 1,7%, а у 2026 році — на 0,5 в.п. до 1,0%. При цьому Dragon Capital наголошує, що через високу невизначеність, пов’язану з можливими руйнуваннями критичної інфраструктури, ризики подальшого зниження прогнозів залишаються значними.

Оптимістичний сценарій за умови перемир’я

Якщо ж на початку 2026 року вдасться досягти стійкого перемир’я, аналітики очікують зростання ВВП на рівні 5%. Це стане можливим завдяки відновленню споживчої активності, поверненню інвестицій, зменшенню безпекових ризиків, частковому поверненню біженців та початку масштабної відбудови за рахунок зовнішньої допомоги. За оцінками Dragon Capital, ці фактори компенсують негативний ефект від поступового скорочення оборонних витрат.

Прогноз курсу гривні

Аналітики також оновили прогноз щодо валютного курсу. Очікується, що до кінця 2025 року долар коштуватиме близько 43 грн, а до кінця 2026 року — 44 грн. Це дещо кращі очікування порівняно з попередніми, коли прогнозували відповідно 43,5 і 46 грн за долар.

НБУ змінив порядок виконання міжбанківських платежів

ДПС і НБУ змінюють взаємодію з банками щодо валютного нагляду

Обсяг залучених банками коштів клієнтів зростає — НБУ

