Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

07.11.2025 17:10
Ольга Деркач

Станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $49 516,3 млн, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%

Фото: bank.gov.ua

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в жовтні надійшло $6 398,4 млн, у тому числі:

  • $4 694,0 млн – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $1 079,4 млн – через рахунки Світового банку;
  • $507,7 млн – від розміщення ОВДП;
  • $117,3 млн – від Банку розвитку Ради Європи.

Читайте також: Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $611,6 млн, у тому числі:

  • $368,9 млн – обслуговування та погашення ОВДП;
  • $199,5 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
  • $16,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
  • $14,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
  • $12,3 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
  • $0,1 млн – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $83,9 млн.

По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.

Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 834,9 млн та викупив до резервів $0,8 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив $2 834,1 млн.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $126,8 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:

  • не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
  • не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.

Уточнені дані можна переглянути за посиланням.



Уряд схвалив проєкт Держбюджету України на 2026 рік

Кого та на скільки оштрафував НБУ у вересні 2025

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління

credit link image
