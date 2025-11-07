Як змінилися міжнародні резерви України у жовтні — НБУ

Станом на 1 листопада 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $49 516,3 млн, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зазначається, що така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в жовтні надійшло $6 398,4 млн, у тому числі:
- $4 694,0 млн – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $1 079,4 млн – через рахунки Світового банку;
- $507,7 млн – від розміщення ОВДП;
- $117,3 млн – від Банку розвитку Ради Європи.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $611,6 млн, у тому числі:
- $368,9 млн – обслуговування та погашення ОВДП;
- $199,5 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $16,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
- $14,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;
- $12,3 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
- $0,1 млн – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $83,9 млн.
По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України.
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 834,9 млн та викупив до резервів $0,8 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив $2 834,1 млн.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $126,8 млн.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.
Дані про міжнародні резерви та ліквідність в іноземній валюті складаються та оприлюднюються щомісяця:
- не пізніше сьомого дня місяця, наступного за звітним, – попередні дані;
- не пізніше 21-го дня місяця, наступного за звітним, – уточнені дані.
Уточнені дані можна переглянути за посиланням.
