Деякі українці отримають додаткові соціальні виплати: Рада прийняла закон

05.11.2025 19:00
Ольга Деркач

Верховна Рада України 5 листопада 2025 року прийняла в другому читанні та в цілому Закон України «Про внесення зміни до статті 4 Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян» (реєстр. №13164)

Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy

Про це йдеться у матеріалі на офіційному сайті ВРУ.

Зазначається, що цей закон є соціально-орієнтованим та усуває прогалини у Законі України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», що зумовлюють громадян звертатися до суду щодо невизначеності розміру щомісячної грошової виплати у разі наявності двох та більше членів сім’ї загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Законом передбачається, що двом та більше членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, на яких поширюється дія Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», щомісячна грошова виплата призначається і виплачується рівними частинами.

Крім того, Закон підвищує розмір щомісячної грошової виплати членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, — з однієї до півтори мінімальної заробітної плати.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський доручив уряду до 15 листопада представити повний пакет «зимової підтримки» для українців. Програми мають запрацювати вже у грудні й охопити фінансову допомогу, енергетичні компенсації та соціальні ініціативи.

«Готуємо програми підтримки наших людей. Всіх українців цієї зими. Минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися «тисячею гривень» підтримки, іншими напрямками державних програм. І цієї зими ми теж будемо допомагати нашим людям», — зазначив Зеленський.

