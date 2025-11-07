У застосунку Дія з’явилася нова послуга

Міністерство цифрової трансформації України запустило нову функцію в мобільному застосунку Дія — тепер українці можуть оновлювати дані про місце проживання просто зі смартфона
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Facebook.
Раніше така можливість була лише на порталі Дія, а тепер сервіс став доступним і в застосунку.
Послуга дозволяє швидко й без візитів до ЦНАПу виправити або уточнити інформацію у витягу про місце проживання. Це особливо зручно, якщо користувач помітив неточність у документі або хоче актуалізувати дані після зміни адреси.
Як скористатися новим сервісом
Щоб оновити інформацію, потрібно:
- Авторизуватися у застосунку Дія.
- Вибрати розділ «Сервіси» → «Місце проживання» → «Актуалізація даних місця проживання».
- Перейти на вебсайт та натиснути «Подати заяву».
- Перевірити відображені дані та підписати заяву електронним підписом.
- Дочекатися повідомлення про результат опрацювання — воно надійде безпосередньо в застосунок.
Послуга доступна як для оновлення власних даних, так і для дитини. Для цього достатньо мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і один із біометричних документів у Дії — ID-картку або закордонний паспорт.
Цікаве по темі: Скільки ФОПів відкрили українці через Дію
Навіщо потрібна актуальна адреса
Коректна інформація про місце проживання необхідна для користування більшістю державних послуг — від оформлення документів до запису дитини до дитячого садка, школи чи університету.
Обмеження доступу
Сервіс недоступний для мешканців тимчасово окупованих територій — Автономної Республіки Крим, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Це пов’язано з технічними та юридичними обмеженнями доступу до державних реєстрів на цих територіях.
Проєкт розроблений за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та ДП «Документ».
Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:
У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків
Як отримати соціальну допомогу через Дію