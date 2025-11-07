close-btn
PaySpaceMagazine

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

07.11.2025 13:40
Ольга Деркач

Міністерство цифрової трансформації України запустило нову функцію в мобільному застосунку Дія — тепер українці можуть оновлювати дані про місце проживання просто зі смартфона

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

Фото: freepik.com

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Facebook.

Раніше така можливість була лише на порталі Дія, а тепер сервіс став доступним і в застосунку.

Послуга дозволяє швидко й без візитів до ЦНАПу виправити або уточнити інформацію у витягу про місце проживання. Це особливо зручно, якщо користувач помітив неточність у документі або хоче актуалізувати дані після зміни адреси.

Як скористатися новим сервісом

Щоб оновити інформацію, потрібно:

  1. Авторизуватися у застосунку Дія.
  2. Вибрати розділ «Сервіси» «Місце проживання» «Актуалізація даних місця проживання».
  3. Перейти на вебсайт та натиснути «Подати заяву».
  4. Перевірити відображені дані та підписати заяву електронним підписом.
  5. Дочекатися повідомлення про результат опрацювання — воно надійде безпосередньо в застосунок.

Послуга доступна як для оновлення власних даних, так і для дитини. Для цього достатньо мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і один із біометричних документів у Дії — ID-картку або закордонний паспорт.

Цікаве по темі: Скільки ФОПів відкрили українці через Дію

Навіщо потрібна актуальна адреса

Коректна інформація про місце проживання необхідна для користування більшістю державних послуг — від оформлення документів до запису дитини до дитячого садка, школи чи університету.

Обмеження доступу

Сервіс недоступний для мешканців тимчасово окупованих територій — Автономної Республіки Крим, а також окремих районів Донецької та Луганської областей. Це пов’язано з технічними та юридичними обмеженнями доступу до державних реєстрів на цих територіях.

Проєкт розроблений за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та ДП «Документ».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків

Як отримати соціальну допомогу через Дію

У Дії тестують нову послугу

Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
google news
Новини по темі
Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit 06.11.2025

Україна починає партнерство з NVIDIA та ElevenLabs: головні тези з WINWIN Summit
Скільки ФОПів відкрили українці через Дію 05.11.2025

Скільки ФОПів відкрили українці через Дію
У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків 04.11.2025

У Дії з’явилася ще одна категорія з міжнародного Реєстру збитків
Як отримати соціальну допомогу через Дію 31.10.2025

Як отримати соціальну допомогу через Дію
У Дії тестують нову послугу 30.10.2025

У Дії тестують нову послугу
Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію 30.10.2025

Безробітні українці зможуть отримати 15 000 грн фінансової допомоги через Дію
Вибір редакції
Всі
Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій

 Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
ТОП статей 06.11.2025

Що буде з Біткоїном та іншими криптовалютами у листопаді 2025: думки аналітиків
Останні новини
Сьогодні  16:00

Світовий борг сягнув рекордних $307 трлн

 Сьогодні  14:50

В Україні створили нову фондову біржу

 Сьогодні  13:40

У застосунку Дія з’явилася нова послуга

 Сьогодні  12:30

Кого та на скільки оштрафував НБУ у жовтні 2025

 Сьогодні  11:20

Вчені попередили про потужні магнітні бурі

 Сьогодні  10:10

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту

 06.11.2025  21:00

Капіталізація XRP зросла на $2 млрд лише за добу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.