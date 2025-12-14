close-btn
У застосунку Дія з’явилася нова військова облігація

14.12.2025 10:00
Ольга Деркач

У застосунку Дія стала доступною нова військова облігація під назвою Амвросіївка. Інструмент призначений для громадян, які хочуть підтримати обороноздатність країни через купівлю державних цінних паперів, а також отримати визначений дохід у встановлену дату виплати

Фото: t.me/mintsyfra

Про це Дія написала у своєму Telegram-каналі.

За умовами розміщення, вартість однієї облігації стартує від ₴1 080, а заявлена дохідність — від 16,9%. Дата виплати — 16.12.2026. Після придбання кошти спрямовуються на фінансування потреб оборони, а у день погашення держава повертає вкладену суму разом із прибутком на Дія.Картку.

Як придбати облігацію в Дії

Щоб купити облігацію Амвросіївка, потрібно відкрити Дію, на головному екрані перейти в розділ Військові облігації, далі обрати потрібну облігацію, партнера та кількість, після чого підписати й оплатити покупку. У повідомленні зазначається, що придбана облігація відобразиться в застосунку протягом трьох робочих днів.

Цікаве по темі: У Дії з’явилася нова функція

У Дії наголошують, що для інвестування не потрібні складні процедури чи великий стартовий капітал: достатньо кількох кроків у застосунку. Також підкреслюється, що військові облігації виконують подвійне завдання — одночасно підтримують економіку й оборонний сектор та дають інвесторам можливість отримати фіксований дохід у майбутньому.

Раніше ми також писали, що у застосунку Дія з’явилася нова послуга для ветеранів, які вимушено покинули свої домівки. Йдеться про житловий ваучер — сертифікат на 2 млн грн у межах нової державної програми підтримки.

Нагадаємо, що у застосунку Дія готують розширення сервісів для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих військових. Частина функцій уже перебуває на етапі бета-тестування.

