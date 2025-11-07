5 альткоїнів, на які варто звернути увагу у листопаді

Криптовалютний ринок зараз переживає найтриваліший ведмежий період в історії, а альткоїни торгуються за найнижчими оцінками за весь час

Попри це, багато блокчейн-проєктів демонструють стабільний фундаментальний розвиток, що, на думку експертів, може свідчити про одну з найбільших недооцінок в історії альткоїнів і стати великою можливістю для довгострокових інвесторів.

Algorand

Algorand залишається одним із найактивніших блокчейн-проєктів, постійно випускаючи оновлення та укладаючи партнерства в екосистемі. Нещодавно Algorand оголосив про співпрацю з Google над протоколом Aentic Payments Protocol (AP2) і призначив нового технічного директора для посилення інновацій.

Попри зниження ціни, активність мережі та залученість спільноти залишаються високими. Історично токен ALGO показував зростання у 5 разів у фазах бичачого ринку, а потенціал може бути ще більшим, коли ринок знову стане сприятливим до ризику.

Giza

Giza поєднує штучний інтелект і DeFi, що робить її одним із найінноваційніших малокапіталізованих проєктів. Вона побудована на мережі Base від Coinbase і користується перевагами її зростаючої популярності.

Попри капіталізацію менше $200 млн, висока волатильність токена створює значний потенціал зростання. Аналітики очікують відновлення інтересу до Giza, щойно тематика AI знову набере обертів, що може спричинити різкий стрибок ціни.

Arbitrum

Серед рішень другого рівня для Ethereum Arbitrum продовжує домінувати за активністю та загальною заблокованою вартістю (TVL). Попри потужні вхідні потоки, токен ARB залишається на мінімальних рівнях циклу, що свідчить про суттєву недооцінку.

Цікаве по темі: Ринок криптовалют обвалився майже на $1 трлн за місяць

Нині ARB утримується біля довгострокового рівня підтримки, який історично передував зростанню у 2–3 рази. Якщо попит посилиться, токен може показати суттєве відновлення вже найближчими місяцями.

Wormhole

Wormhole — це кросчейн-протокол, який об’єднує різні блокчейн-екосистеми. Він залишається недооціненим активом, хоча показники ончейн-активності стабільно зростають. Проєкт нещодавно оновив токеноміку та уклав нові партнерства, зміцнюючи власну екосистему.

Попри постійні технічні оновлення, ціна токена ще не відображає його фундаментального розвитку. За оцінками аналітиків, Wormhole має потенціал для зростання у 4 рази, якщо повернеться до попередніх рівнів підтримки відносно Біткоїна.

Sei

Sei Network створена для високошвидкісної торгівлі та децентралізованих фінансів. Після активного зростання у середині 2024 року її ціна різко скоригувалася через загальне послаблення ринку. Експерти вважають, що падіння пов’язане радше з ліквідаціями на ринку, ніж зі зміною фундаментальних показників проєкту.

Оскільки ціна повернулася до історичних рівнів підтримки, Sei може подвоїтися, якщо відновиться довіра до ринку. Аналітики прогнозують, що SEI знову набере обертів зі зростанням ліквідності на ринку альткоїнів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Біткоїну загрожує падіння до $80 000 — TradingShot

Що буде з Ether та XRP якщо Біткоїн рухне

Криптотрейдер втратив понад $2 млн через обвал ринку

Джерело: TradingView.