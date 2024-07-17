У Дії буде відображатися штраф за неоновлені дані військовозобов’язаних

Військовозобов’язані зможуть дізнатися про штраф за невчасно оновлені військово-облікові дані, зокрема, через застосунок Дія

Про це повідомив Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, в ефірі Радіо Свобода.

Проте це не означає, що всі, хто не оновив дані до 16 липня, будуть одразу оштрафовані. Він пояснив, що притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення є певною процедурою, яка може займати від трьох місяців до року.

«Ми не говоримо, що всіх будуть штрафувати автоматично. Від трьох місяців від дня виявлення і до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрите. Штраф — це певна процедура. Це не одразу всім ставлять галочки, хто на сьогодні не оновив, і всім виписується автоматично штраф. Мають бути протоколи, і має бути постанова. Відповідно, люди будуть дізнаватися про ці штрафи так, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості, у тому ж застосунку Дія можна буде це зробити», — сказав Лазуткін.

Він зазначив, що військово-облікові дані можна оновити як у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), так і через застосунок Резерв+. Однак це не звільняє від штрафу, оскільки 60-денний термін для оновлення даних вже закінчився.

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Військовозобов’язані, які встигли оновити свої дані в установлений законом термін, не будуть затримані на вулицях працівниками ТЦК та СП.

«Людина виконала норму закону у зазначений термін, вона оновила свої військово-облікові дані, вона вказала місце свого проживання. Тобто туди може прийти направлення на ВЛК. Відповідно, немає сенсу цю людину «ловити» серед вулиці. Будемо відверті, з цим пов’язані були неприємні процеси, які негативно впливали і продовжуватимуть впливати на імідж Збройних Сил України, коли на блокпостах і силоміць когось намагаються витягувати. Представники ТЦК та СП не мають цього робити, не мають таких повноважень. Це можуть робити тільки представники поліції згідно із законом», — каже Лазуткін

Речник пояснив, що військовозобов’язані оновлюють свої дані, щоб було зрозуміло, де вони перебувають для можливого направлення на військово-лікарську комісію. Якщо дані не оновлені, направлення здійснюється за місцем реєстрації.

18 травня набрав чинності закон про мобілізацію, який зобов’язує всіх військовозобов’язаних, призовників та резервістів віком від 18 до 60 років оновити свої дані: номер мобільного телефону, фактичну адресу проживання та email (за наявності). Це потрібно було зробити до 16 липня включно.

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