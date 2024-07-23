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Скільки платять військовим за участь у бойових діях: названо суми

23.07.2024 19:00
Дарія Шуть
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Для українських військових, що залучені до бойових завдань на фронті, передбачені додаткові виплати

Скільки платять військовим за участь у бойових діях: названо суми

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, pixabay.com

Загалом за участь в бойових діях військові можуть розраховувати на шість видів додаткової винагороди, залежно від виконуваних задач.

Перша виплата становить 100 тис. грн на місяць. Вона призначена для військових, які беруть участь у бойових діях або здійснюють заходи з нацбезпеки та оборони у зонах зіткнень, включаючи тимчасово окуповані території. Ця виплата також передбачена для сімей полонених, зниклих безвісти та військовослужбовців під час лікування від поранень.

Друга виплата становить 50 тис. грн. Її надають військовим, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів угруповань військ або штабів тактичних груп, навіть якщо вони знаходяться поза зонами бойових дій, але здійснюють оперативне управління частинами на лінії фронту.

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Третя виплата в розмірі 30 тис. грн призначена захисникам, які виконують бойові або спеціальні завдання згідно з бойовими наказами. Це стосується військовослужбовців, які діють у складі угруповань Сил оборони, резерву головнокомандувача ЗСУ, розгорнутих пунктів управління Генштабу, військових, що забезпечують протиповітряне прикриття та наземну оборону критичної інфраструктури, а також тих, хто всебічно забезпечує угруповання в районах бойових дій.

Четвертий вид винагороди в розмірі 70 тис. грн виплачують військовим, які виконують завдання на передовій, а також для бійців, які діють на окупованих територіях або території РФ. Ця виплата залежить від кількості днів виконання завдань.

П’ятий вид винагороди становить від 15 до 30 тис. грн і надається інструкторам у навчальних військових частинах. Шостий вид в розмірі 2350 грн призначений для курсантів військових вишів.

Таким чином, додаткова винагорода виплачується пропорційно часу виконання бойових завдань.

Нагадаємо, українські військовослужбовці та ветерани можуть отримати окремий вид виплат, однак їх розмір прив’язаний до рівня грошового забезпечення особи.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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