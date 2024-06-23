Військові мають право на додаткову грошову допомогу: як можна отримати

Українські військовослужбовці та ветерани можуть отримати окремий вид виплат, однак їх розмір прив’язаний до рівня грошового забезпечення особи

Раніше ми писали, що уряд вирішив розширити перелік осіб, які можуть отримати виплату в разі загибелі військовослужбовця на фронті. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Так, мова йде про додаткову грошову допомогу захисникам для розв’язання соціально-побутових питань. Вона нараховується раз на рік, а сума залежить від заробітку військового, йдеться в рішення Міноборони України.

Умовами для отримання цього виду допомоги є одна з шести підстав, зокрема:

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків; поранення (контузії, травми, каліцтва) військового, отримані при виконанні завдань під час воєнного стану; наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) на фронті; порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С; безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (понад 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів; допомога виплачується родині захисника в разі його захоплення в полон (крім військових, які здалися в полон добровільно) чи вони стали заручниками, а також інтернованими в нейтральні держави або визнані безвісно відсутніми.

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В рішенні Міноборони вказано, що виплата для розв’язання соціально-побутових питань нараховується військовим (крім бійців строкової служби) раз на один рік. Її сума залежить від розміру місячного грошового забезпечення бійця і не може перевищувати цю цифру.

Отже, сума допомоги залежить від місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Розмір виплати у липні 2024 року може стати вищим або нижчим, якщо зміняться виплати бійця.

Нагадаємо, за знищення російської техніки українські військові зможуть отримати додаткові відпустки. Як діятимуть нові правила, читайте тут.

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За матеріалами Telegraf