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Військові мають право на додаткову грошову допомогу: як можна отримати

23.06.2024 15:00
Дарія Шуть
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Українські військовослужбовці та ветерани можуть отримати окремий вид виплат, однак їх розмір прив’язаний до рівня грошового забезпечення особи

Військові мають право на додаткову грошову допомогу

Фото: instagram.com/zelenskiy_official, bank.gov.ua

Раніше ми писали, що уряд вирішив розширити перелік осіб, які можуть отримати виплату в разі загибелі військовослужбовця на фронті. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Так, мова йде про додаткову грошову допомогу захисникам для розв’язання соціально-побутових питань. Вона нараховується раз на рік, а сума залежить від заробітку військового, йдеться в рішення Міноборони України.

Умовами для отримання цього виду допомоги є одна з шести підстав, зокрема:

  1. смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків;
  2. поранення (контузії, травми, каліцтва) військового, отримані при виконанні завдань під час воєнного стану;
  3. наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) на фронті;
  4. порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова ВЛК), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;
  5. безперервне перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (понад 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;
  6. допомога виплачується родині захисника в разі його захоплення в полон (крім військових, які здалися в полон добровільно) чи вони стали заручниками, а також інтернованими в нейтральні держави або визнані безвісно відсутніми.

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В рішенні Міноборони вказано, що виплата для розв’язання соціально-побутових питань нараховується військовим (крім бійців строкової служби) раз на один рік. Її сума залежить від розміру місячного грошового забезпечення бійця і не може перевищувати цю цифру.

Отже, сума допомоги залежить від місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Розмір виплати у липні 2024 року може стати вищим або нижчим, якщо зміняться виплати бійця.

Нагадаємо, за знищення російської техніки українські військові зможуть отримати додаткові відпустки. Як діятимуть нові правила, читайте тут.

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За матеріалами Telegraf

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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