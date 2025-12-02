Як деякі українці можуть підвищити свої пенсії

Українські пенсіонери часто хочуть розуміти, чи можуть вони домогтися перегляду своїх виплат і що для цього потрібно зробити самостійно через Пенсійний фонд. Найчастіше людей цікавить, кому взагалі доступний перерахунок, від чого залежить зміна суми пенсії та який алгоритм дій, якщо ви вирішили ініціювати процедуру

Хто може ініціювати перерахунок пенсії

Починаючи з 1 квітня 2025 року, право на перерахунок пенсійних виплат мають окремі категорії отримувачів пенсії. Передусім йдеться про працюючих пенсіонерів, які після призначення пенсії або після попереднього перерахунку продовжили працювати та набули додатковий стаж. Ключова умова — після останнього призначення або перегляду виплат має минути щонайменше 2 роки роботи, які додаються до вашого страхового стажу.

Під час перерахунку враховують оновлений страховий стаж, а також можуть брати до уваги заробітну плату, якщо це є економічно доцільним для збільшення виплат. Тобто механізм побудований так, щоб пенсія могла зрости у випадках, коли після останнього розрахунку з’явилися нові періоди офіційної зайнятості або змінилися показники доходу, які можуть вплинути на розмір пенсії. Саме тому перерахунок розглядають як можливість підвищити суму пенсійних нарахувань, якщо за час після попереднього перегляду у вас справді відбулися зміни в стажі чи доходах.

Як подати заяву на перерахунок пенсії

Щоб ініціювати перерахунок, потрібно подати заяву. Процедура загалом нескладна та дає змогу діяти самостійно, без посередників, контролюючи кожен етап. Подати заяву можна кількома способами: безпосередньо в органі Пенсійного фонду України, поштовим відправленням або через онлайн-сервіси на сайті Пенсійного фонду України. Такий вибір дозволяє обрати найзручніший формат — особистий візит, дистанційне надсилання документів чи електронне звернення.

Разом із заявою потрібно підготувати пакет документів. Зазвичай додають паспорт та ідентифікаційний код. Також може знадобитися трудова книжка — зокрема у випадках, коли відомостей про ваш стаж немає в електронному реєстрі або їх потрібно підтвердити. Додатково подають довідку з місця роботи, а за потреби — довідку про заробітну плату, якщо саме ці дані мають значення для розрахунку та можуть вплинути на підсумкову суму виплат.

Варто зважати, що завчасна підготовка всіх потрібних паперів суттєво зменшує ризик затримок. Коли документи зібрані повністю, звернення опрацьовується швидше, а вам не доводиться кілька разів доповнювати пакет або повторно звертатися через відсутність довідок чи підтверджень.

