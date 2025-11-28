close-btn
До якого числа українці повинні витратити «зимову тисячу»

28.11.2025 21:00
Ольга Деркач

Програма «Зимова підтримка» почала діяти в Україні 15 листопада. У межах цієї ініціативи громадяни можуть отримати одноразову допомогу в обсязі 1 000 гривень. Але багатьох українців цікавить питання, до якого часу можна використати цю «зимову тисячу»?

Фото: tr.tax.gov.ua

Подання заявок триватиме до 24 грудня. Заявку на участь можна оформити через застосунок Дія або безпосередньо у відділеннях Укрпошти.

Якщо людина отримує пенсію чи інші соціальні виплати через Укрпошту і 1 000 гривень їй нарахували автоматично, кошти необхідно використати до 25 грудня 2025 року.

Для тих, хто самостійно подав заяву на отримання допомоги в Укрпошті, останній день для витрачання грошей — 25 січня 2026 року.

Якщо підтримка була зарахована на картку «Національний кешбек» у Дії, використати ці кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

Цікаве по темі: Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави

Раніше, 22 листопада, уряд оновив перелік товарів та послуг, на які дозволено спрямовувати гроші, отримані в межах програми «Національний кешбек». Коригування умов стало необхідним, щоб узгодити роботу кешбеку з державною програмою «Зимова підтримка».

Отримані 1 000 гривень можна витратити на такі види товарів і послуг:
комунальні платежі;

  • послуги поштових операторів;
  • продукти харчування в супермаркетах та магазинах;
  • лікарські препарати й різноманітні медичні вироби;
  • книги та іншу друковану продукцію;
  • благодійні внески, у тому числі донати для Збройних сил України та інші доброчинні збори.

Частина оновлених категорій стала доступною одразу — зокрема лікарські засоби, медичні вироби, книжки та інша друкована продукція.

Нагадаємо, що 24 листопада 2025 року набув чинності Порядок №1176, який запускає нову форму державної допомоги — житловий ваучер номіналом 2 млн грн. Це спеціальний платіжний документ, який надаватимуть окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: 24 Канал.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
credit link image
×
