До якого числа українці повинні витратити «зимову тисячу»

Програма «Зимова підтримка» почала діяти в Україні 15 листопада. У межах цієї ініціативи громадяни можуть отримати одноразову допомогу в обсязі 1 000 гривень. Але багатьох українців цікавить питання, до якого часу можна використати цю «зимову тисячу»?

Подання заявок триватиме до 24 грудня. Заявку на участь можна оформити через застосунок Дія або безпосередньо у відділеннях Укрпошти.

Якщо людина отримує пенсію чи інші соціальні виплати через Укрпошту і 1 000 гривень їй нарахували автоматично, кошти необхідно використати до 25 грудня 2025 року.

Для тих, хто самостійно подав заяву на отримання допомоги в Укрпошті, останній день для витрачання грошей — 25 січня 2026 року.

Якщо підтримка була зарахована на картку «Національний кешбек» у Дії, використати ці кошти потрібно до 30 червня 2026 року.

Раніше, 22 листопада, уряд оновив перелік товарів та послуг, на які дозволено спрямовувати гроші, отримані в межах програми «Національний кешбек». Коригування умов стало необхідним, щоб узгодити роботу кешбеку з державною програмою «Зимова підтримка».

Отримані 1 000 гривень можна витратити на такі види товарів і послуг:

комунальні платежі;

послуги поштових операторів;

продукти харчування в супермаркетах та магазинах;

лікарські препарати й різноманітні медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійні внески, у тому числі донати для Збройних сил України та інші доброчинні збори.

Частина оновлених категорій стала доступною одразу — зокрема лікарські засоби, медичні вироби, книжки та інша друкована продукція.

Нагадаємо, що 24 листопада 2025 року набув чинності Порядок №1176, який запускає нову форму державної допомоги — житловий ваучер номіналом 2 млн грн. Це спеціальний платіжний документ, який надаватимуть окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях.

