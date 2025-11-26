Деякі українці зможуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

24 листопада 2025 року набув чинності Порядок №1176, який запускає нову форму державної допомоги — житловий ваучер номіналом 2 млн грн. Це спеціальний платіжний документ, який надаватимуть окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованих територіях

Хто може отримати ваучер

Допомога призначена громадянам України, які мають статус ВПО, виїхали з територій, окупованих або захоплених росією (включно з тими, що постраждали ще у 2014 році), а також є учасниками бойових дій чи особами з інвалідністю внаслідок війни. Ключові умови — відсутність санкцій, судимостей за злочини проти нацбезпеки, а головне — повна відсутність житла у отримувача та членів його сім’ї.

Не має значення, чи це квартира, будинок, дачний або садовий будинок, чи навіть частка у такому майні. Якщо ж житло розташоване на ТОТ або в зоні бойових дій — це виняток, і воно не завадить отримати ваучер. Другий виняток — нерухомість, що перебуває в іпотеці й кредит за нею ще не погашений. Натомість люди, які вже отримували компенсацію або державне житло, а також ті, хто подав заяву на програму відшкодування за знищені оселі, не зможуть претендувати на ваучер.

Подання заяви та використання ваучера

Заяви можна буде подати через Дію, ЦНАП або нотаріуса. Технічна можливість у Дії запрацює приблизно наприкінці березня 2026 року. Система під час подання автоматично звірятиме дані з низкою державних реєстрів: ДРАЦС, реєстру ветеранів, соцсфери, бази ВПО та реєстру територій бойових дій.

Використання ваучера на ринку нерухомості працюватиме за принципом, подібним до реалізації сертифікатів єВідновлення. За ваучер можна купити житло або профінансувати його будівництво, включно з можливістю використання коштів для першого внеску чи погашення вже існуючої іпотеки. Придбати житло можна у будь-якому відносно безпечному регіоні України.

Договори купівлі-продажу чи іпотеки з використанням ваучера посвідчує нотаріус. На первинному ринку він перевірятиме забудовника та юридичну чистоту об’єкта. Одночасно діє заборона купувати житло у близьких родичів — аби уникнути фіктивних операцій.

Договори міститимуть дві обов’язкові умови: заборону відчуження житла протягом п’яти років і переказ коштів продавцю або кредитору протягом п’яти робочих днів після внесення договору до Реєстру пошкодженого майна.

Чи замінює ваучер програму єВідновлення

Ні. Ваучер — це одноразова допомога у фіксованому розмірі 2 млн грн, яка надається окремим категоріям ВПО. Це не компенсація за конкретне знищене житло. Компенсаційні сертифікати єВідновлення залишаються механізмом відшкодування за конкретний зруйнований об’єкт, сума якого розраховується індивідуально.

Отримувач ваучера передає державі право вимоги до рф щодо шкоди від внутрішнього переміщення. У програмі єВідновлення — це право щодо компенсації за знищене майно.

Тому житловий ваучер не позбавляє людину можливості в майбутньому отримати компенсацію за зруйноване житло на ТОТ у межах єВідновлення. Це два різні інструменти з різною правовою природою.

Джерело: Мінфін.