Українці можуть отримати 6500 грн допомоги: почався прийом заявок

22.11.2025 11:30
Ольга Деркач

Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Ця програма діє в рамках Зимової підтримки

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отримати можуть виплату

  • діти під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
  • ⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
  • ⁠діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
  • ⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
  • ⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Фото: t.me/svyrydenkoy

Читайте також: Грошова допомога для українців із 1 грудня: хто може отримати виплати

Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.

Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Фото: t.me/svyrydenkoy

