Українці можуть отримати 6500 грн допомоги: почався прийом заявок

Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Ця програма діє в рамках Зимової підтримки

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Отримати можуть виплату

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);

⁠люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;

⁠діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;

⁠діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;

⁠одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Читайте також: Грошова допомога для українців із 1 грудня: хто може отримати виплати

Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.

Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.

Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

