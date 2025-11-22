Українці можуть отримати 6500 грн допомоги: почався прийом заявок

Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Ця програма діє в рамках Зимової підтримки
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Отримати можуть виплату
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Читайте також: Грошова допомога для українців із 1 грудня: хто може отримати виплати
Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.
Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.
Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.
