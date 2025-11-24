close-btn
Хто може докупити страховий стаж та як це зробити

24.11.2025 19:00
Ольга Деркач

«Докупити» страховий стаж собі або іншим особам можна без укладання паперового договору та без відвідування державних установ за спрощеним механізмом – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Хто може укласти договір?

Добровільну участь у пенсійному страхуванні можуть брати як застраховані, так і не застраховані особи старші 16 років, за умови що інформація про таких осіб наявна в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та їм не призначено пенсію в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Також передбачена можливість укладання договору про добровільну сплату страхових внесків на користь третіх осіб.

Як скористатися можливістю?

Укласти Договір з Пенсійним фондом України.

Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання Типового договору про добровільну сплату страхових внесків. Для укладання Договору можна авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису, Дія.Підпису або системи GOV.ID.

Читайте також: Як обчислюють пенсійний стаж, отриманий до 2000 року

Які вимоги до розміру обов’язкових внесків та періодичності їх сплати?

Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.

Як це працює?

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Наприклад:

Якщо по Договору за певний місяць сплачено 2 000 грн на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде зараховано до її страхового стажу і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць – 9 090,91 грн.

Якщо внесок у розмірі 2 000 грн сплачено на користь працюючої особи, то за повний місяць страхового стажу заробіток для обчислення пенсії збільшиться на 9 090,91 грн.

Фактично кожні 100 грн добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 грн.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску заробітна плата за відповідний місяць перевищить максимальну величину заробітної плати (доходу ) з якого сплачуються страхові внески,  частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.

Як дізнатись, що внесок зараховано?

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду України.

Перевірити дані про зарахування платежу, заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті, сформувавши електронну довідку ОК-5. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі “Звітний рік: 2025 рік” відображається заробітна плата для пенсії, розрахована з добровільно сплаченого внеску, та кількість днів набутого страхового стажу.

Покрокова інструкція «Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків» за посиланням.

