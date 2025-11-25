close-btn
Деякі українці отримають зменшену пенсію у грудні: кого стосується

25.11.2025 17:10
Ольга Деркач

У грудні частина українських пенсіонерів може отримати значно менші виплати — у деяких випадках сума зменшиться майже наполовину. Хто саме може зіткнутися з урізанням та що стоїть за таким механізмом?

Фото: freepik.com

Зменшена удвічі пенсія: кого це може стосуватися

У грудні окремі пенсіонери можуть побачити в своїх виплатах меншу суму. Причина полягає не у зміні розміру пенсії як такої, а в можливих утриманнях, які проводяться відповідно до вимог законодавства та рішень компетентних органів.

Відрахування можуть здійснюватися на підставі судових рішень, постанов, ухвал або вироків, що передбачають майнові стягнення, а також на основі інших документів, які мають юридичну силу.

Пенсійний фонд України наголошує, що виконавчий документ, який передбачає стягнення періодичних платежів, може бути скерований стягувачем безпосередньо на підприємство, до установи, організації, приватної особи чи ФОПа, які виплачують боржнику пенсію, зарплату, стипендію чи інші доходи.

Цікаве по темі: Хто може докупити страховий стаж та як це зробити

У межах таких відрахувань саме до 50% пенсії можуть спрямувати на такі потреби:

  • аліменти на утримання членів сім’ї;
  • компенсацію збитків, яких пенсіонер завдав іншій особі;
  • відшкодування шкоди, пов’язаної з розкраданням майна підприємств або організацій.

Утримання з пенсій для засуджених

Кримінально-виконавчий кодекс України прямо передбачає, що особи, які відбувають покарання, мають право на пенсійне забезпечення — за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законом.

Пенсію таким особам призначає Пенсійний фонд України та перераховує на рахунок установи, де вони відбувають покарання. При цьому щонайменше 50% від суми пенсії обов’язково зараховується на особовий рахунок засудженого.

Нагадаємо, що українці можуть отримати 6500 грн допомоги. Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок «Дія» або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку. Кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.

Джерело: 24 Канал.

