Деякі українці отримають зменшену пенсію у грудні: кого стосується

У грудні частина українських пенсіонерів може отримати значно менші виплати — у деяких випадках сума зменшиться майже наполовину. Хто саме може зіткнутися з урізанням та що стоїть за таким механізмом?

Зменшена удвічі пенсія: кого це може стосуватися

У грудні окремі пенсіонери можуть побачити в своїх виплатах меншу суму. Причина полягає не у зміні розміру пенсії як такої, а в можливих утриманнях, які проводяться відповідно до вимог законодавства та рішень компетентних органів.

Відрахування можуть здійснюватися на підставі судових рішень, постанов, ухвал або вироків, що передбачають майнові стягнення, а також на основі інших документів, які мають юридичну силу.

Пенсійний фонд України наголошує, що виконавчий документ, який передбачає стягнення періодичних платежів, може бути скерований стягувачем безпосередньо на підприємство, до установи, організації, приватної особи чи ФОПа, які виплачують боржнику пенсію, зарплату, стипендію чи інші доходи.

У межах таких відрахувань саме до 50% пенсії можуть спрямувати на такі потреби:

аліменти на утримання членів сім’ї;

компенсацію збитків, яких пенсіонер завдав іншій особі;

відшкодування шкоди, пов’язаної з розкраданням майна підприємств або організацій.

Утримання з пенсій для засуджених

Кримінально-виконавчий кодекс України прямо передбачає, що особи, які відбувають покарання, мають право на пенсійне забезпечення — за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених законом.

Пенсію таким особам призначає Пенсійний фонд України та перераховує на рахунок установи, де вони відбувають покарання. При цьому щонайменше 50% від суми пенсії обов’язково зараховується на особовий рахунок засудженого.

