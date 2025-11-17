close-btn
Деяким військовим можуть скасувати пенсії

17.11.2025 18:20
Ольга Деркач

В Україні пенсію військовослужбовцям призначають за вислугу років або у разі встановлення інвалідності. Водночас закон містить норми, які дозволяють повністю анулювати такі виплати для окремих категорій колишніх військових

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

У яких випадках військові пенсії скасовують

За інформацією Міністерства оборони України, ризик втрати військової пенсії стосується двох груп осіб. Йдеться про колишніх військовослужбовців, яких позбавили військового звання, та тих, хто звільнений зі служби через вирок за умисний злочин із використанням службового становища або за корупційні правопорушення. Для таких категорій анулювання пенсійних виплат відбувається автоматично.

Які пенсії призначають військовим

Пенсійний фонд нагадує, що в Україні військові пенсії поділяються на три основні види. Пенсія за вислугу років становить від 50% до 70% грошового забезпечення залежно від тривалості служби. Пенсія у разі інвалідності визначається в межах від 40% до 100% грошового забезпечення з урахуванням групи інвалідності та причин її встановлення.

Читайте також: Що буде, якщо військовозобов’язані за кордоном не оновлять свої дані

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника коливається від 30% до 70% грошового забезпечення залежно від обставин загибелі військовослужбовця. Розмір виплат формується на основі грошового забезпечення, до якого входять оклади за посадою і званням, надбавка за вислугу років та інші щомісячні доплати.

Хто ще може втратити пенсійні виплати

Пенсію можуть скасувати також окремим категоріям цивільних пенсіонерів. Йдеться про людей, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та протягом останнього року не користувалися коштами на своїх рахунках. Також виплати можуть анулювати тим переселенцям, які набули статусу ВПО до 24 лютого 2022 року, але не пройшли обов’язкову ідентифікацію у встановлений строк.

Нагадаємо, що Мінцифри запустило два нові цифрові реєстри. В Україні запрацював цифровий Реєстр об’єктів відновлюваної енергетики (Реєстр ВДЕ), створений для НКРЕКП на платформі Дія.Engine, а також Реєстр базової мережі закладів культури.

