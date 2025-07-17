Мінцифри запустило два нові цифрові реєстри

В Україні запрацював цифровий Реєстр об’єктів відновлюваної енергетики (Реєстр ВДЕ), створений для НКРЕКП на платформі Дія.Engine, а також Реєстр базової мережі закладів культури

Реєстр ВДЕ

Це цифрова база даних про компанії та їхні об’єкти, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел: сонця, вітру, біомаси тощо.

Реєстр ВДЕ містить повну інформацію про ліцензії компанії та їхні електростанції, а також включає активних споживачів — підприємства, які мають власну генерацію та частково або повністю забезпечують себе електрикою з альтернативних джерел.

Раніше Реєстр ВДЕ формувався вручну — через низку окремих Excel-табличок та тривалих звірок даних. Процес тривав довше і був менш точним. Тепер автоматичне оновлення, перевірка і централізоване формування реєстру, а також інтеграція з іншими реєстрами та системами.

Система охоплює всю територію України та всі компанії, що працюють із ВДЕ.

Реєстр базової мережі закладів культури

Його мета — розвиток культури, збереження національної спадщини та відкритий доступ до мистецтва для всіх громадян.

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В електронній системі дані швидко оновлюються, а статистичну звітність можна подати онлайн. Завдяки її функціям збирається аналітика, ведеться документообіг, а головне — всі дії користувачів фіксуються.

Яка інформація є в Реєстрі:

тип закладу — користувачі зможуть дізнатися інформацію про бібліотеки, музеї, театри, мистецькі школи тощо;

адреса і належність до громади;

форма власності та орган управління;

контакти та керівник;

філії закладу (якщо такі є);

стан реорганізації або ліквідації.

А також всі дані будуть автоматично звірятись з Єдиним державним реєстром. Спочатку систему випробують у Київській та Вінницькій областях. Потім її запустять по всій Україні.

Обидва реєстри створені на базі Дія.Engine — low-code платформи, яка дає змогу будувати реєстри та цифрові системи швидко, безпечно та стандартизовано. Завдяки Дія.Engine реєстри працюють та модернізуються незалежно від конкретного розробника, можуть швидко масштабуватися і легко оновлюватись.

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Джерело: Мінцифри.