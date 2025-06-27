Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків — Мінцифри

Вже скоро оператори блокуватимуть спам, рекламу, потенційно шахрайські дзвінки та перешкоджатимуть незаконному списанню коштів

«Більше українцям не набридатимуть фейковими дзвінками про виграш, нав’язливими «вигідними пропозиціями» чи рекламою, на яку не давали згоди», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Як це працюватиме?

Компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. Якщо спам-виклик усе ж стався — повідомляєте про це свого оператора, і номер спамера заблокують.

«Так ми захищаємо українців від фейкових дзвінків і можливої дезінформації», — пояснюють фахівці.

Що ще змінить постанова?

Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі вони отримають безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.

Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.

Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися у договорі. Якщо швидкість нижча — зможете подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

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«Ухвалення постанови — революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі та прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права», — зазначають у Мінцифри.

Детальніше про нові правила читайте за посиланням.

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