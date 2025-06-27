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Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків — Мінцифри

27.06.2025 20:20
Ольга Деркач
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Вже скоро оператори блокуватимуть спам, рекламу, потенційно шахрайські дзвінки та перешкоджатимуть незаконному списанню коштів

Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків — Мінцифри

Фото: chatgpt.com

«Більше українцям не набридатимуть фейковими дзвінками про виграш, нав’язливими «вигідними пропозиціями» чи рекламою, на яку не давали згоди», — йдеться у повідомленні Мінцифри.

Як це працюватиме?

Компанії мають укласти договір з оператором та зареєструвати номери, щоб дзвінок не вважався спамом. Якщо спам-виклик усе ж стався — повідомляєте про це свого оператора, і номер спамера заблокують.

«Так ми захищаємо українців від фейкових дзвінків і можливої дезінформації», — пояснюють фахівці.

Що ще змінить постанова?

  • Українцям у зоні бойових дій не блокуватимуть SIM-картки за несплату, а під час першого під’єднання до мережі вони отримають безоплатний пакет, щоб поспілкуватися з рідними.
  • Побачити всі витрати за номером та скасувати платні послуги можна буде в особистому кабінеті.
  • Швидкість інтернету обовʼязково буде вказуватися у договорі. Якщо швидкість нижча — зможете подати скаргу до регулятора сфери НКЕК або звернутися до суду.

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«Ухвалення постанови — революційний крок для телеком-сфери. Ми створюємо чіткі та прозорі правила гри для ринку, у центрі якого — людина та її права», — зазначають у Мінцифри.

Детальніше про нові правила читайте за посиланням.

Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків — Мінцифри

Фото: t.me/mintsyfra

Українці більше не отримуватимуть рекламних та спам-дзвінків — Мінцифри

Фото: t.me/mintsyfra

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Рубрики: БезпекаЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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