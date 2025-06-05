Де в Україні найдешевше та найдорожче житло — звіт DIM.RIA

Експерти DIM.RIA проаналізували ситуацію на ринку первинного, вторинного житла та оренди в Україні у травні 2025 року
Про це повідомила пресслужба маркетплейсу.
Первинний ринок
Пропозиція
У травні частка працюючих відділів продажу новобудов залишилась незмінною — 77%. За місяць в експлуатацію було введено 4 новобудови (5 секцій): дві у Львівській області, по одній — у Київській та Закарпатській. Найвища частка зданих об’єктів серед усіх новобудов зафіксована в Рівненській (62%), Запорізькій (56%) та Одеській (54%) областях.
Ціни
Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють зростання. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях. Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%. Київ залишається найдорожчим містом: середня ціна — $1 409/м². Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій, Сумській, Миколаївській.
Вторинний ринок
Пропозиція
Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у травні надходила з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.
Ціни
За даними маркетплейсу DIM.RIA, впродовж травня середня вартість однокімнатних квартир продовжує зростати у більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.
Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).
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Ринок оренди
Пропозиція
За даними аналітиків, у травні ринок оренди був нестабільним. Найбільше нових оголошень з’явилось у Чернівецькій (+35%) та Закарпатській (+29%) областях. Натомість у Кіровоградській кількість пропозицій зменшилась на 40%. У Києві падіння склало 22% у порівнянні з квітнем.
Ціни
Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість у травні склала 18,2 тис. грн, що на 4% більше у порівнянні з квітнем. Найдорожчі квартири в Печерському районі — 26,3 тис. грн, найдешевші — у Деснянському (10,9 тис. грн).
У більшості регіонів ціни на оренду змінювались у межах кількох відсотків, винятки — Закарпатська і Тернопільська області (зростання на 11%), Черкаська (-11%) та Чернігівська (-15%).
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