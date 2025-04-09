Шахраї можуть використовувати банки фінансової інклюзії для своїх схем — нардепка

Українські банки серйозно занепокоєні щодо можливого створення банків фінансової інклюзії

Про це у своєму Telegram повідомила народна депутатка, членкиня Комітету Верховоної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«Банки б’ють на сполох та закликають народних депутатів не допустити створення умов для поширення шахрайства на ринку банківських послуг, — пише Южаніна. — Це пов’язано із законопроєктом №13018-д (зараз готується до другого читання), який передбачає створення нового виду банків — банків фінансової інклюзії, які працюватимуть у селах та населених пунктах, де немає відділень інших банків, та які матимуть право надавати банківські послуги поза межами відділень – на дому, на вулиці тощо».

За її словами, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Руслан Гриценко наголошує, що «банки вже зараз розуміють, що поза межами відділення банку не існує ефективного способу перевірити, чи дійсно перед вами стоїть уповноважений працівник банку, а легалізація такої форми обслуговування буде дуже швидко опанована шахраями, які намагатимуться обдурити найбільш незахищені верстви населення під виглядом приймання на дому від населення коштів за оплату комунальних послуг чи коштів для розміщення на депозит».

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Южаніна заявила, що подала поправки до проєкту №13018-д до другого читання — «пропоную визначити, що банки фінансової інклюзії зобов’язані обслуговувати клієнтів виключно у приміщеннях банку або у приміщеннях їх комерційного агента (наприклад, у приміщеннях поштових відділень)».

Нагадаємо, що НБУ представив план створення банків фінансової інклюзії. Це дасть змогу розв’язати питання доступу населення та малого бізнесу до фінансових послуг у віддалених, малонаселених територіях, у зонах, наближених до військових дій, та на звільнених територіях.

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