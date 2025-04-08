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Ціна Solana впала нижче $100: що буде далі

08.04.2025 18:40
Микола Деркач
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Вартість криптовалюти Solana (SOL) обвалилася нижче психологічної позначки $100 вперше за понад рік, досягнувши 14-місячного мінімуму на тлі зростання макроекономічних побоювань і падіння активності в мережі

Ціна Solana впала нижче $100: що буде далі

Ціна Solana впала нижче $100: що буде далі Фото: solana.com, freepik.com

Вчора, 7 квітня 2025 року, Solana (SOL) ненадовго впала до рівня $96,58. Для порівняння, 2 квітня її максимум становив понад $135. На момент публікації, 8 квітня, монета відновилася до рівня $110. У цілому за останній тиждень монета втратила близько 13,4%. Попри це, ринкова капіталізація зросла на майже 7,5% — до 56,67 млрд.

Solana (SOL)

Solana (SOL) Фото: coinmarketcap.com

Як зазначають аналітики, розпродаж зумовлений зростанням глобальної торговельної напруженості та побоюваннями нової фінансової кризи. Деякі аналітики навіть проводять паралелі з відомим «чорним понеділком» 1987 року.

Дані з блокчейну Solana свідчать про різке зниження активності в мережі

Паралельно з падінням ціни погіршуються і базові показники мережі. Кількість активних адрес у мережі Solana станом на 4 квітня впала до 2,99 млн (за 7-денним ковзним середнім), тоді як у січні цей показник сягав піку — майже 5,69 млн. Це — найнижчий рівень за останні пів року.

Звіт керуючої компанії VanEck підтверджує масштаби падіння. Лише в березні середні комісії за транзакції в мережі Solana впали на 66%, обсяг переказів у стейблкоїнах скоротився на 34%, а активність на децентралізованих біржах (DEX) — більш ніж удвічі.

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Хоча Solana вже давно розглядається як серйозний конкурент Ethereum (ETH), нині її частка в обсягах DEX-транзакцій на платформах смартконтрактів знизилася до найнижчого рівня з жовтня 2024 року.

Більшість цього спаду пов’язують зі зниженням ажіотажу навколо цієї крипти. Щоденні обсяги торгівлі мемкоїнами у мережі Solana впали з піку $12 млрд у січні до лише $720 млн наприкінці березня. У березні мемкоїни (без урахування стейблкоїнів і самого SOL) забезпечували 92% решти торгового обсягу мережі — що демонструє їх непропорційний вплив на прибутки екосистеми.

Попри обвал, ключові інвестори залишаються спокійними

Попри серйозне падіння, ядро інвесторів Solana, схоже, не панікує. За даними CoinGlass, через падіння ціни було ліквідовано позицій із кредитним плечем на $73 млн, проте загальний настрій довгострокових інвесторів залишається напрочуд стабільним — це видно з даних про деривативи.

Інституційна зацікавленість у Solana також зростає. Зокрема, компанія PayPal нещодавно додала Solana до свого криптопортфеля — інтеграція, яка може допомогти активу наблизитися до масового користувача.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: АналітикаКриптовалютиСвітНовини
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