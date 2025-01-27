Ринкова капіталізація всіх стейблкоїнів на Solana перевищила $10 млрд

Ринкова капіталізація всіх стейблкоїнів на Solana досягла $10,7 млрд. USDC домінує з $8,26 млрд, що підвищило ціну SOL до історичного максимуму

Solana, другий за величиною блокчейн за загальним обсягом заблокованої вартості (Total Value Locked, TVL), демонструє експоненціальне зростання екосистеми завдяки швидкому зростанню ринкової вартості стейблкоїнів.

Дані аналітичної платформи децентралізованих фінансів (DeFi) DefiLlama показують, що на момент написання мате ринкова капіталізація стейблкоїнів мережі досягла $10,7 млрд.

Раніше найвища сукупна вартість всіх стейблкоїнів на Solana становила близько $6,259 млрд, досягнута в червні 2022 року.

У період з грудня 2022 року по січень 2024 року цей показник залишався нижчим за $2 млрд, оскільки найбільший конкурент блокчейну, Ethereum, мав показники на рівні $101 млрд.

У цей період Tron Джастіна Суна також зареєстрував зростання ринкової капіталізації своїх стейблкоінів — з $31 млрд у червні 2022 року до майже $50 млрд на початку 2024 року.

Хоча ці дві мережі зберігають домінування, нещодавнє зростання Solana вражає. За останні сім днів вартість стейблкоїнів Ethereum і Tron зросла трохи більше ніж на 1%.

Тим часом платформа Анатолія Яковенка злетіла на 77,45%, подолавши позначку в $10 млрд і встановивши новий рекорд.

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Технічні можливості блокчейну також випробовуються. Як повідомляється, він обробляє близько 350 млн транзакцій щодня, генеруючи $50 млн комісійних, що в річному обчисленні становить $19,4 млрд.

На відміну від Tron та Ethereum, де домінуючим стейблкоїном є Tether (98,3% та 56,3% відповідно), найбільшим стейблкоїном Solana є USDC, на який припадає 77,2% ринкової капіталізації.

За минулий тиждень в екосистемі було випущено токенів на суму $3,75 млрд, що збільшило загальний обсяг емісії до $8,26 млрд.

Вартість USDT в мережі становить трохи менше $2 млрд, а PYUSD від PayPal посідає третє місце — $150 млн.

На думку аналітиків, сплеск був викликаний в першу чергу торговими парами мемкоїнів з використанням USDC і USDT. Це збіглося із запуском двох токенів на блокчейні, одного — президента США Дональда Трампа, а іншого — першої леді Меланії.

Минулих вихідних про монету TRUMP говорили в усьому світі, вона досягла вражаючої ринкової капіталізації в $15 млрд і на мить затьмарила Pepe і Shiba Inu, ставши другим за величиною мемкоїном на ринку. Однак появатокена Меланії (MELANIA) затьмарила парад Трампа, в результаті чого токен президента втратив половину своєї вартості всього за кілька годин.

Зараз TRUMP торгується на рівні $36, а його ринкова капіталізація в $7,25 млрд робить його 29-ю найбільшою криптовалютою на ринку. Інший токен впав на 24% за останні 24 години і зараз переходить з рук в руки по $2,79.

До речі, ажіотаж, що супроводжував запуск двох мемкоїнів, підштовхнув ціну SOL на 18%, допомігши їй досягти нового історичного максимуму в $270.

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Джерело: CryptoPotato.