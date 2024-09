Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

Блокчейн-платформа Solana презентувала новий Web3-смартфон Seeker, що у перекладі означає «Шукач», а також анонсувала нові можливості airdrop

Смартфон Seeker стане другим апаратним продуктом компанії після моделі Saga і про його розробку стало відомо ще у січні 2024 року. Новинка презентована як платформа для отримання багатьох аірдропів. Він буде не лише хабом для мемкоїнів, а й запропонує цікаві інтеграції, високу технічну продуктивність і нові Web3-функції, що робить його привабливим варіантом для криптоентузіастів.

Solana Mobile, внутрішній підрозділ компанії, який займається розробкою апаратного забезпечення, заявив, що новий смартфон коштуватиме вдвічі дешевше, ніж попередній пристрій Saga. Новинка обіцяє розширені можливості для роботи з децентралізованими додатками (dApps), безпечне зберігання криптовалютних активів та інтеграцію з криптогаманцями.

1/ We’ve been deep in build mode for months, and we’re excited to show you what we’ve been working on.

Introducing the next chapter of Solana Mobile: the Solana Seeker 🧵👇 pic.twitter.com/2UW3Wqhymw

— Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) September 19, 2024