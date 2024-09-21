Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

Блокчейн-платформа Solana презентувала новий Web3-смартфон Seeker, що у перекладі означає «Шукач», а також анонсувала нові можливості airdrop

Смартфон Seeker стане другим апаратним продуктом компанії після моделі Saga і про його розробку стало відомо ще у січні 2024 року. Новинка презентована як платформа для отримання багатьох аірдропів. Він буде не лише хабом для мемкоїнів, а й запропонує цікаві інтеграції, високу технічну продуктивність і нові Web3-функції, що робить його привабливим варіантом для криптоентузіастів.

Solana Mobile, внутрішній підрозділ компанії, який займається розробкою апаратного забезпечення, заявив, що новий смартфон коштуватиме вдвічі дешевше, ніж попередній пристрій Saga. Новинка обіцяє розширені можливості для роботи з децентралізованими додатками (dApps), безпечне зберігання криптовалютних активів та інтеграцію з криптогаманцями.

«Пристрій буде доступним за ціною, а його головною особливістю стане підтримка аірдропів, які дозволять користувачам отримувати токени безпосередньо на смартфон», — йдеться у повідомленні компанії.

1/ We’ve been deep in build mode for months, and we’re excited to show you what we’ve been working on. Introducing the next chapter of Solana Mobile: the Solana Seeker 🧵👇 pic.twitter.com/2UW3Wqhymw — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) September 19, 2024

Як зазначають деякі аналітики, Solana і цього разу вирішила залучати користувачів, роблячи ставку саме на аірдропи. На цей час, згідно з даними чекера TwoLoot, поточна вартість токенів, які будуть відправлені власникам смартфона Seeker, становить приблизно $300.

Враховуючи вартість попереднього замовлення в $450, мобільний телефон обійдеться у близько $150 (токени покривають приблизно 66% витрат).

Очевидно, що ці цифри сильно варіюються залежно від волатильності мемекоїнів, про які йде мова. Наразі гарантованою винагородою за придбання Seeker є токени mew, maneki, wuffy, iq50 та cwif. На піку розвитку екосистеми Solana вартість airdrops на Saga становила понад $1350.

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Ще однією важливою перевагою новинки стане безліч web3-ігор та ексклюзивів, включаючи лімітовані ресурси та нагороди.

10/ Gamers will discover a slew of web3 games and Seeker-exclusives, including limited edition assets and rewards in @ParallelColony 🎮 These limited edition assets will be available when Parallel Colony launches in the dApp Store when Seeker releases. pic.twitter.com/bsZ0fPQRtS — Seeker | Solana Mobile (@solanamobile) September 19, 2024

Наразі вже понад 140 тис. користувачів здійснили попереднє замовлення смартфона.

Попри всі переваги, деякі користувачі не спішать віддавати гроші. Минулого року Saga зазнала жорсткої критики за свої технічні можливості порівняно з такими пристроями, як iPhone або Google Pixel, хоча й таке порівняння не зовсім коректне, — Seeker головною мірою призначений для Web3-функцій, а не для конкуренції з флагманами.

З боку апаратного забезпечення, Seeker виглядає легшим і яскравішим, ніж попередній, з кращою камерою і довговічнішим акумулятором.

Емметт Холлієр, генеральний директор Solana Labs, пояснив, що Seeker дозволить будь-які випадки використання у світі блокчейну, від airdrops до DeFi. Апаратне забезпечення буде мати інтеграцію для поліпшення використання і розвитку протоколів DePIN, таких як Helium і Infield.

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За матеріалами en.cryptonomist.ch.