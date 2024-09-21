close-btn
PaySpaceMagazine

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

21.09.2024 12:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Блокчейн-платформа Solana презентувала новий Web3-смартфон Seeker, що у перекладі означає «Шукач», а також анонсувала нові можливості airdrop

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker Фото: solana.com, freepik.com

Смартфон Seeker стане другим апаратним продуктом компанії після моделі Saga і про його розробку стало відомо ще у січні 2024 року. Новинка презентована як платформа для отримання багатьох аірдропів. Він буде не лише хабом для мемкоїнів, а й запропонує цікаві інтеграції, високу технічну продуктивність і нові Web3-функції, що робить його привабливим варіантом для криптоентузіастів.

Solana Mobile, внутрішній підрозділ компанії, який займається розробкою апаратного забезпечення, заявив, що новий смартфон коштуватиме вдвічі дешевше, ніж попередній пристрій Saga. Новинка обіцяє розширені можливості для роботи з децентралізованими додатками (dApps), безпечне зберігання криптовалютних активів та інтеграцію з криптогаманцями.

«Пристрій буде доступним за ціною, а його головною особливістю стане підтримка аірдропів, які дозволять користувачам отримувати токени безпосередньо на смартфон», — йдеться у повідомленні компанії.

Як зазначають деякі аналітики, Solana і цього разу вирішила залучати користувачів, роблячи ставку саме на аірдропи. На цей час, згідно з даними чекера TwoLoot, поточна вартість токенів, які будуть відправлені власникам смартфона Seeker, становить приблизно $300.

Враховуючи вартість попереднього замовлення в $450, мобільний телефон обійдеться у близько $150 (токени покривають приблизно 66% витрат).

Очевидно, що ці цифри сильно варіюються залежно від волатильності мемекоїнів, про які йде мова. Наразі гарантованою винагородою за придбання Seeker є токени mew, maneki, wuffy, iq50 та cwif. На піку розвитку екосистеми Solana вартість airdrops на Saga становила понад $1350.

Цікаве по темі: Біткоїн торкнувся рівня у $64 000: що відбувається на крипторинку

Ще однією важливою перевагою новинки стане безліч web3-ігор та ексклюзивів, включаючи лімітовані ресурси та нагороди.

Наразі вже понад 140 тис. користувачів здійснили попереднє замовлення смартфона.

Попри всі переваги, деякі користувачі не спішать віддавати гроші. Минулого року Saga зазнала жорсткої критики за свої технічні можливості порівняно з такими пристроями, як iPhone або Google Pixel, хоча й таке порівняння не зовсім коректне, — Seeker головною мірою призначений для Web3-функцій, а не для конкуренції з флагманами.

З боку апаратного забезпечення, Seeker виглядає легшим і яскравішим, ніж попередній, з кращою камерою і довговічнішим акумулятором.

Seeker

Seeker Фото: X.com, Seeker, Solana Mobile

Емметт Холлієр, генеральний директор Solana Labs, пояснив, що Seeker дозволить будь-які випадки використання у світі блокчейну, від airdrops до DeFi. Апаратне забезпечення буде мати інтеграцію для поліпшення використання і розвитку протоколів DePIN, таких як Helium і Infield.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

Ціна XRP може досягти $100 — за якої умови

Revolut планує запустити власний стейблкоїн

За матеріалами en.cryptonomist.ch.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниОглядиТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Парний трейдинг: як заробляти на різниці цін активів 12.09.2024

Парний трейдинг: як заробляти на різниці цін активів
Що таке Etherscan та як ним користуватися 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися
Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі 06.09.2024

Тіньовий банкінг та його роль у сучасній світовій фінансовій системі
Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм 30.08.2024

Пільгові кредити для бізнесу: огляд програм
Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування 30.08.2024

Огляд надійних та безпечних сервісів небанківського споживчого онлайн-кредитування
Технічний аналіз криптовалют: методи та індикатори 29.08.2024

Технічний аналіз криптовалют: методи та індикатори
Вибір редакції
Всі
Наша приватність під загрозою? Чому шпигунська програма Pegasus небезпечна для всього світу
ТОП статей 20.09.2024

Наша приватність під загрозою? Чому шпигунська програма Pegasus небезпечна для всього світу

 Бюджет України на 2025 рік: основні напрями витрат і стратегічні зміни
ТОП статей 19.09.2024

Бюджет України на 2025 рік: основні напрями витрат і стратегічні зміни
Останні новини
Сьогодні  13:00

Науковці виявили, що раніше Земля мала кільця, як у Сатурна

 Сьогодні  12:00

Solana презентувала новий криптосмартфон Seeker

 Сьогодні  11:00

Топ-10 книг, які рекомендують провідні бізнес-школи світу

 Сьогодні  10:00

Індекс борщу в Україні зріс удвічі з 2020 року: де найдорожче

 20.09.2024  19:40

НБУ застосував заходи впливу до семи небанків

 20.09.2024  19:00

Нова пошта відкрила нове відділення в Польщі

 20.09.2024  18:20

Роберт Кійосакі попереджає про «тотальну змову» між Волл-стріт та ФРС

 Всі новини
credit link image