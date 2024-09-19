Ціна XRP може досягти $100 — за якої умови

Нещодавня дискусія у спільноті XRP знову розпалила спекуляції навколо майбутньої цінової траєкторії токена. Каталізатором цього обговорення став сміливий прогноз, зроблений відомим криптоаналітиком Crypto Tank. Він припустив, що XRP може досягти цінової позначки в $100, якщо захопить 10% щоденного обсягу транзакцій, що обробляються SWIFT

Амбітна цінова мета XRP в $100

Для порівняння: станом на червень 2022 року SWIFT обробляла щоденні транзакції на суму близько $5 трлн. Якби XRP забезпечила 10% від цього обсягу, це було б еквівалентно обробці приблизно $500 млрд щоденних транзакцій. Таке значне збільшення обсягу транзакцій потенційно може призвести до значного зростання ціни XRP.

Ця цифра різко контрастує з поточним середньоденним обсягом транзакцій XRP, який становить близько $1 млрд. Однак, щоб досягти цього гіпотетичного рубежу, обсяг цифрового активу повинен збільшитися у 500 разів. Цікаво, що ця амбітна цільова ціна XRP в $100 отримала значний резонанс у спільноті, причому багато експертів надають різні причини для своїх прогнозів.

Наприклад, Рітвельд, відомий криптоаналітик, у своєму відеоролику впевнено спрогнозував набагато більш ранній, ніж очікувалося, сплеск ціни XRP. За його словами, зараз триває значна фаза накопичення, яка готує XRP до великого прориву, що може призвести до доленосних прибутків для ранніх інвесторів.

На бичачий прогноз Рітвельда частково вплинув коментар Кетрін Вуд, засновниці та генеральної директорки Ark Invest, авторитетної компанії з управління активами, відомої своїми інвестиціями в біткоїн-ETF. Вона підкреслила, що оскільки такі великі установи, як BlackRock і JPMorgan, пропонують криптовалюти своїм найбагатшим клієнтам, очікується, що ліквідність перетікатиме на ширший ринок, потенційно піднімаючи альткоїни, такі як XRP, до нових висот.

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Однак Crypto Tank стверджує, що більшості з цих прогнозистів бракує глибокого розуміння факторів, що впливають на ринок. Він припустив, що якщо XRP поглине 10% щоденного обсягу транзакцій SWIFT, ціна XRP може досягти $100, що, на його думку, є більш консервативною оцінкою. Він також закликав інвесторів: «Зробіть собі та своєму психічному стану послугу, і перестаньте довіряти всім цим графікам, які прогнозують різні ціни».

Реакція спільноти на прогноз ціни в $100

Спільнота XRP відреагувала на прогноз ціни в $100 з ентузіазмом і скептицизмом. У той час як деякі члени спільноти з ентузіазмом погодилися з Crypto Tank, інші, як Scam Detective, вказали на потенційні невідповідності у його аналізі.

Scam Detective зазначив, що порада Crypto Tank не покладатися на цінові прогнози суперечить його власним припущенням щодо майбутньої ціни XRP.

«Прислухайтеся до поради в його перших двох реченнях. Решта тексту — це те, що він попереджає вас ігнорувати».

Інший учасник спільноти зауважив, що хоча аналіз графіків дає ймовірнісні уявлення, його цінність може зрости, якщо буде більше даних. Однак він визнав, що обмеженість історичних даних про криптовалюти робить точні прогнози, засновані на аналізі графіків, складними.

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За матеріалами bitcoinist.com.