close-btn
PaySpaceMagazine

Один з президентів США вперше публічно розплатився біткоїнами

19.09.2024 11:30
Дарія Шуть
Читати росiйською

Дональд Трамп використав біткоїни, щоб купити гамбургери в нью-йоркському барі

Один з президентів США вперше публічно розплатився біткоїнами

Фото: pngwing.com, freepik.com

Колишній лідер США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп став першим американським президентом, який публічно здійснив транзакцію з біткоїнами.

Так, Трамп 18 вересня завітав до PubKey, розташованого в центрі Грінвіч-Віллідж, Нью-Йорк, щоб купити там чизбургери. Цей бар відомий тим, що там приймають біткоїни як платіжний засіб.

Читайте також: Біткоїн може досягти $80-90 тис після перемоги Трампа — Bernstein

Співробітники бару запропонували кандидату на пост президента розплатитися за бургери біткоїнами, що він і зробив. Втім, на записі видно, що більшу частину маніпуляцій за Трампа зробили працівники закладу.

Оголошення про те, що транзакція пройшла успішно, відвідувачі бару зустріли оплесками.

Зазначимо, кілька днів тому Трамп і його команда представили нову ініціативу у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) під назвою World Liberty Financial (WLFI), яку він анонсував ще у серпні.

Проєкт включає випуск токена WLFI, 63% якого буде доступно для продажу широкій публіці. Трамп позиціює нове дітище як «революцію в криптовалютній екосистемі».

Також попри що одного разу Трамп назвав Біткоїн «шахрайством», а криптовалюту «заснованою на повітрі», він виступав за майнерів BTC у рамках своєї кампанії 2024 року та був присутній на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі.

Нагадаємо, 45-й президент США та наразі кандидат в президенти Дональд Трамп випустив свою четверту колекцію NFT. Колекція містить зображення, де Трамп «танцює і тримає біткоїни».

Набір цифрових торгових карток Трампа «America First Edition» включає в себе NFT, які карбуються в мережі масштабування Ethereum Polygon і продаються по $99 за штуку. І цього разу, згідно з офіційним сайтом, може бути випущено до 360 000 таких карток.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей у Дональда Трампа: огляд статків 45-го президента США

Майбутнє Біткоїна визначить Вашингтон — Трамп на конференції Bitcoin 2024

Скільки грошей у Дональда Трампа в криптовалюті

За матеріалами CoinTelegraph

Рубрики: BitcoinГрошіКриптовалютиСвітНовиниСША
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Ціна XRP може досягти $100 — за якої умови 19.09.2024

Ціна XRP може досягти $100 — за якої умови
Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу 19.09.2024

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу
Revolut планує запустити власний стейблкоїн 19.09.2024

Revolut планує запустити власний стейблкоїн
ФРС знизила облікову ставку вперше за 4 роки: як відреагував Біткоїн 19.09.2024

ФРС знизила облікову ставку вперше за 4 роки: як відреагував Біткоїн
5 найпопулярніших ШІ-криптовалют у 2024 році 18.09.2024

5 найпопулярніших ШІ-криптовалют у 2024 році
Найбільша світова серія з трейдингу повертається: WSOT 2024 від Bybit об’єднав трейдинг на DEX та CEX 18.09.2024

Найбільша світова серія з трейдингу повертається: WSOT 2024 від Bybit об’єднав трейдинг на DEX та CEX
Вибір редакції
Всі
Бюджет України на 2025 рік: основні напрями витрат і стратегічні зміни
ТОП статей 19.09.2024

Бюджет України на 2025 рік: основні напрями витрат і стратегічні зміни

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2024 — аналітика
ТОП статей 18.09.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у серпні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:10

Скільки податків сплатили найбільші АЗС України за квартал

 Сьогодні  18:20

ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток

 Сьогодні  17:30

Ціна XRP може досягти $100 — за якої умови

 Сьогодні  16:40

Рада прийняла законопроєкт про особливості приватизації держбанків

 Сьогодні  16:00

Колишні керівники Coinbase запустили власну криптобіржу

 Сьогодні  15:47

Приєднуйтеся до безкоштовних вебінарів від ключових партнерів Ukrainian CFO Forum 2024

 Сьогодні  14:50

НБУ ухвалив рішення щодо облікової ставки

 Всі новини
credit link image