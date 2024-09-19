Один з президентів США вперше публічно розплатився біткоїнами

Дональд Трамп використав біткоїни, щоб купити гамбургери в нью-йоркському барі

Колишній лідер США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп став першим американським президентом, який публічно здійснив транзакцію з біткоїнами.

Так, Трамп 18 вересня завітав до PubKey, розташованого в центрі Грінвіч-Віллідж, Нью-Йорк, щоб купити там чизбургери. Цей бар відомий тим, що там приймають біткоїни як платіжний засіб.

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Співробітники бару запропонували кандидату на пост президента розплатитися за бургери біткоїнами, що він і зробив. Втім, на записі видно, що більшу частину маніпуляцій за Трампа зробили працівники закладу.

Оголошення про те, що транзакція пройшла успішно, відвідувачі бару зустріли оплесками.

Зазначимо, кілька днів тому Трамп і його команда представили нову ініціативу у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) під назвою World Liberty Financial (WLFI), яку він анонсував ще у серпні.

Проєкт включає випуск токена WLFI, 63% якого буде доступно для продажу широкій публіці. Трамп позиціює нове дітище як «революцію в криптовалютній екосистемі».

Також попри що одного разу Трамп назвав Біткоїн «шахрайством», а криптовалюту «заснованою на повітрі», він виступав за майнерів BTC у рамках своєї кампанії 2024 року та був присутній на конференції Bitcoin 2024 у Нешвіллі.

Нагадаємо, 45-й президент США та наразі кандидат в президенти Дональд Трамп випустив свою четверту колекцію NFT. Колекція містить зображення, де Трамп «танцює і тримає біткоїни».

Набір цифрових торгових карток Трампа «America First Edition» включає в себе NFT, які карбуються в мережі масштабування Ethereum Polygon і продаються по $99 за штуку. І цього разу, згідно з офіційним сайтом, може бути випущено до 360 000 таких карток.

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За матеріалами CoinTelegraph