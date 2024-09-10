Біткоїн може досягти $80-90 тис після перемоги Трампа — Bernstein

Брокерська компанія з управління приватним капіталом Bernstein спрогнозувала динаміку ціни Біткоїна на основі результатів президентських виборів у США в листопаді 2024 року

Згідно зі звітом Bernstein, перемога Трампа може підняти провідну цифрову валюту до нового історичного максимуму (ATH). Зокрема, ціна BTC може сягнути $90 000 у 4 кварталі 2024 року після обрання кандидата від Республіканської партії на пост президента США.

І навпаки, перемога нинішнього віцепрезидента і кандидата від Демократичної партії Камали Гарріс може змусити BTC пробити своє поточне дно на рівні $50 000 і протестувати діапазон від $30 000 до $40 000.

У той час як перемога Трампа може означати відновлення бичачого цінового руху Біткоїна, перемога Гарріс може призвести до катастрофи для ціни BTC. Аналітики Bernstein Гаутам Чхугані, Санскар Чіндалія та Махіка Сапра поділилися своїм прогнозом у листі для клієнтів від 9 вересня 2024 року.

Вони зазначили, що, попри те, що індустрія цифрових активів охоплює людей з обох полюсів політичного спектра, вона отримала більше визнання з боку Трампа. Останні події в криптоіндустрії збігаються з думками аналітиків.

Наприклад, у липні 2024 року Трамп наголосив на своїй підтримці криптоіндустрії, заявивши, що звільнить голову Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Гері Генслера. Для непосвячених Генслер широко відомий як антикрипторегулятор у криптопросторі.

У серпні 2024 року Трамп оприлюднив свої наміри зробити США «криптостолицею світу». Він розкритикував постійне переслідування адміністрацією Байдена криптовалютного бізнесу в країні, звинувативши чинний уряд у спробах перешкоджати розвитку та розширенню криптоіндустрії.

Погляди демократів

Демократам ще багато чого належить зробити, якщо вони мають намір серйозно вплинути на потужний електорат в цій галузі.

Минулого місяця з’явилися повідомлення про те, що Камала Гарріс може покласти початок зміні ставлення нинішнього демократичного уряду до криптовалют. Аналогічно, на початку цього місяця стало відомо, що політична кампанія Гарріс тепер приймає пожертви в криптовалюті, використовуючи платформу Coinbase.

Однак сьогодні вранці Гарріс опублікувала нову політичну заяву, в якій було допущено один кричущий пропуск. Згідно з власним списком передвиборчих обіцянок, у неї немає конкретної позиції щодо криптоіндустрії.

Харріс поіменно обговорює інші галузі, включаючи напівпровідники та штучний інтелект. Криптовалюта не потрапила до цього списку. Про те, які акції можуть злетіти, якщо Камала Гарріс стане президенткою США, ми писали раніше.

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За матеріалами bitcoinist.com