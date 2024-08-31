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Які акції можуть злетіти, якщо Камала Гарріс стане президенткою США

31.08.2024 10:00
Ольга Деркач
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Фінансові ринки уважно стежать за майбутніми виборами в США, оскільки їхній результат, ймовірно, матиме значні наслідки для всієї економіки. Обидва кандидати, Дональд Трамп і Камала Гарріс, окреслили свою політику, яка, як очікується, вплине на інвестиційні стратегії

Які акції можуть злетіти, якщо Камала Гарріс стане президенткою США

Які акції можуть злетіти, якщо Камала Гарріс стане президенткою США Фото: wikipedia.org, freepik.com

Дізнаємося, акції яких компаній варто розглянути в разі перемоги Гарріс.

Evergy (NASDAQ: EVRG)

Evergy (NASDAQ: EVRG), комунальна компанія, яка прагне розширити свої безвуглецеві джерела енергії, отримує значну вигоду від того, що адміністрація на чолі з Гарріс надасть пріоритет ініціативам з чистої енергії.

Очікується, що Гарріс виступатиме за посилення політики у сфері відновлюваної енергетики, створюючи сприятливе середовище для таких компаній, як Evergy. Компанія планує відмовитися від вугільної енергетики і перейти на більш стійкі джерела енергії, що зробить її лідером у секторі відновлюваної енергетики.

На додаток до своїх стратегічних планів, Evergy пропонує привабливу дивідендну дохідність у розмірі 4,4%, що робить її привабливим вибором для інвесторів, орієнтованих на прибуток.

Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN)

Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) — ще одна акція, за якою варто стежити за адміністрації Гарріс. З її прихильністю до зелених технологій та скорочення викидів вуглецю, Гарріс може надати пріоритет впровадженню електромобілів за допомогою субсидій, розвитку інфраструктури та інших стимулів. Як один з провідних виробників електромобілів у США, Rivian має всі шанси отримати вигоду від цих змін у політиці.

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Rivian також готується до запуску нових транспортних засобів і сформувала стратегічні партнерства, включаючи значну співпрацю з Volkswagen, що може ще більше посилити перспективи її зростання.

Canopy Growth Corporation (NYSE: CGC)

Потенційна адміністрація Гарріс також може суттєво змінити галузь коноплярства, що робить Canopy Growth Corporation (NYSE: CGC) акцією, яку варто розглянути. Canopy Growth — одна з найбільших компаній з виробництва конопель у світі.

Гарріс висловилась на підтримку декриміналізації марихуани, що може призвести до більш сприятливого регулювання і відкрити нові ринки.

Canopy Growth вже має сильні позиції на ринках рекреаційного та медичного канабісу. Її стратегічні партнерства, такі як частка в Acreage Holdings і розширення присутності в США, створюють міцну основу для отримання вигоди від потенційних змін у політиці.

Загалом, якщо Гарріс переможе на виборах у США, її політичний порядок денний може суттєво вплинути на такі ключові сектори, як відновлювана енергетика, електромобілі та канабіс. Згадані акції пропонують багатообіцяючі можливості для інвесторів, які хочуть отримати вигоду від цих змін.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниСША
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