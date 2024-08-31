Які акції можуть злетіти, якщо Камала Гарріс стане президенткою США

Фінансові ринки уважно стежать за майбутніми виборами в США, оскільки їхній результат, ймовірно, матиме значні наслідки для всієї економіки. Обидва кандидати, Дональд Трамп і Камала Гарріс, окреслили свою політику, яка, як очікується, вплине на інвестиційні стратегії

Дізнаємося, акції яких компаній варто розглянути в разі перемоги Гарріс.

Evergy (NASDAQ: EVRG)

Evergy (NASDAQ: EVRG), комунальна компанія, яка прагне розширити свої безвуглецеві джерела енергії, отримує значну вигоду від того, що адміністрація на чолі з Гарріс надасть пріоритет ініціативам з чистої енергії.

Очікується, що Гарріс виступатиме за посилення політики у сфері відновлюваної енергетики, створюючи сприятливе середовище для таких компаній, як Evergy. Компанія планує відмовитися від вугільної енергетики і перейти на більш стійкі джерела енергії, що зробить її лідером у секторі відновлюваної енергетики.

На додаток до своїх стратегічних планів, Evergy пропонує привабливу дивідендну дохідність у розмірі 4,4%, що робить її привабливим вибором для інвесторів, орієнтованих на прибуток.

Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN)

Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) — ще одна акція, за якою варто стежити за адміністрації Гарріс. З її прихильністю до зелених технологій та скорочення викидів вуглецю, Гарріс може надати пріоритет впровадженню електромобілів за допомогою субсидій, розвитку інфраструктури та інших стимулів. Як один з провідних виробників електромобілів у США, Rivian має всі шанси отримати вигоду від цих змін у політиці.

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Rivian також готується до запуску нових транспортних засобів і сформувала стратегічні партнерства, включаючи значну співпрацю з Volkswagen, що може ще більше посилити перспективи її зростання.

Canopy Growth Corporation (NYSE: CGC)

Потенційна адміністрація Гарріс також може суттєво змінити галузь коноплярства, що робить Canopy Growth Corporation (NYSE: CGC) акцією, яку варто розглянути. Canopy Growth — одна з найбільших компаній з виробництва конопель у світі.

Гарріс висловилась на підтримку декриміналізації марихуани, що може призвести до більш сприятливого регулювання і відкрити нові ринки.

Canopy Growth вже має сильні позиції на ринках рекреаційного та медичного канабісу. Її стратегічні партнерства, такі як частка в Acreage Holdings і розширення присутності в США, створюють міцну основу для отримання вигоди від потенційних змін у політиці.

Загалом, якщо Гарріс переможе на виборах у США, її політичний порядок денний може суттєво вплинути на такі ключові сектори, як відновлювана енергетика, електромобілі та канабіс. Згадані акції пропонують багатообіцяючі можливості для інвесторів, які хочуть отримати вигоду від цих змін.

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За матеріалами: Finbold.