Що таке A2A-платежі та чому їх популярність стрімко зростає — огляд

Платежі A2A можуть стати «секретним соусом», який допоможе торговцям досягти амбітних цілей зростання. Вони пропонують платникам безпеку, швидкість і простоту оплати, а продавцям допомагають зменшити витрати завдяки значно нижчим комісіям за транзакції та надійності. Поговоримо ж детальніше, що це за платежі, які мають переваги та недоліки, а також спробуємо заглянути в найближче майбутнє галузі

Що таке платежі A2A та як розвивається напрямок

A2A, або платежі з рахунку на рахунок, — це прямі електронні перекази коштів з банківського рахунку покупця на рахунок продавця. Платежі A2A оминають традиційні платіжні системи і миттєво зараховуються на рахунок одержувача.

A2A-платежі можуть бути виконані одним з двох способів:

Push-платежі (ініціюються відправником, як у звичайній транзакції купівлі);

Pull-платежі (ініціюються одержувачем і вимагають попереднього дозволу відправника), використовуються, серед іншого, для періодичних платежів за підпискою.

Хоча A2A-платежі вже деякий час існують у формі системи ACH (Automated Clearing House або розрахункова клірингова палата), вони переживають ренесанс у зв’язку з широким впровадженням концепції Open Banking (відкритий банкінг), що дозволяє стороннім провайдерам підключатися до банківських рахунків своїх користувачів за допомогою API-інтерфейсів.

Як зазначено у нещодавно опублікованому звіті The Paypers «Розкриття потенціалу A2A-платежів», цей механізм стрімко набирає обертів у всьому світі.

«На міжнародному рівні платежі A2A становили 8% транзакцій електронної комерції у 2023 році, а до 2028 року очікується, що вони становитимуть 17% від усіх e-commerce транзакцій за обсягом. Таке зростання можна пояснити дедалі ширшим впровадженням схем платежів у режимі реального часу (RTP) та успіхом інноваційних продуктів, що використовують інфраструктуру (наприклад, Open Banking). Привабливість безпеки, швидкості та зниження витрат підживлює цю тенденцію», — зазначають експерти.

У звіті також додали, що методи оплати A2A хоч і не є новими, вони стали більш поширеними, оскільки банки почали розробляти рішення, щоб кинути виклик міжнародним картковим брендам. Будучи каталізатором прямих цифрових транзакцій між банківськими рахунками, платежі A2A можна знайти у формі чеків, прямого дебетування (ACH — Automated Clearing House), банківських переказів (SEPA) та платіжних рішень Open Banking у застосунках та онлайн-сервісах.

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«Більше того, у категорії платежів спостерігається об’єднання відкритого банкінгу та платежів у реальному часі, з особливим акцентом на банківські платіжні рішення, які виводять цифрові платежі за межі фінтеху та традиційних карток. Для торговців такі банківські розробки пропонують альтернативу дорогим комісіям за транзакції від карткових мереж, тоді як Open Banking допомагає прискорити фінансові операції та послуги», — пояснюють аналітики.

Наразі A2A найбільш поширені у невеликих європейських країнах і країнах зі зростаючою економікою, причому регіональне порівняння транзакцій A2A показує, що в Латинській Америці застосунки, які дозволяють здійснювати платежі A2A, знаходяться у центрі уваги, тоді як Європа й Азіатсько-Тихоокеанський регіон зосереджені на банківських переказах або рішеннях для прямого дебетування.

На зрілих споживчих ринках з глибоко вкоріненою картковою культурою, таких як Канада, Японія, США і Великобританія, A2A має менший вплив, оскільки на цих ринках існують платіжні системи, які сприяють підвищенню лояльності споживачів завдяки успішним програмам винагород за користування картками.

Такі країни, як Австралія, Мексика, Нідерланди та Швеція, вже розробили регіональні системи A2A, які отримали широке розповсюдження.

Платіжні рейки для A2A-платежів

Платіжні рейки — це шляхи, якими гроші переміщуються між рахунками. Про них можна думати, як про приховані канали, які забезпечують роботу A2A-платежів. Не існує єдиного світового платіжного шляху. Замість цього кожна країна створює власні «дороги».

Деякі загальні платіжні шляхи, що використовуються для A2A-платежів, включають:

ACH (Автоматизована клірингова палата) — широко використовувана, зокрема в США, система електронних переказів коштів, яка обробляє різні типи транзакцій, включаючи прямі депозити, оплату рахунків і перекази між фізичними особами;

(Автоматизована клірингова палата) — широко використовувана, зокрема в США, система електронних переказів коштів, яка обробляє різні типи транзакцій, включаючи прямі депозити, оплату рахунків і перекази між фізичними особами; SEPA (Single Euro Payments Area) — використовується в країнах Єврозони, дозволяє здійснювати ефективні транскордонні перекази в євро, роблячи платежі в Європі більш безперешкодними;

(Single Euro Payments Area) — використовується в країнах Єврозони, дозволяє здійснювати ефективні транскордонні перекази в євро, роблячи платежі в Європі більш безперешкодними; EFT (Electronic Funds Transfer) — загальний термін, який охоплює різні системи електронних переказів, що використовуються для A2A-платежів у всьому світі.

Які найпоширеніші типи A2A-платежів?

Як пояснив Фабіан Мансфельд, директор зі стратегії розвитку ринку прийому платежів Європейської платіжної ініціативи (EPI), найпоширенішими видами A2A є миттєві платежі та традиційні банківські перекази. Ці платежі використовуються для різних цілей, таких як P2P-транзакції, платежі між бізнесом і споживачем (B2C), а також все частіше для покупок в інтернеті та мобільних магазинах.

«Однак чисті push-платежі недостатньо зручні, щоб отримати широке розповсюдження. Ось чому нам потрібно вдосконалити чисті банківські платежі за допомогою правил і функцій, які виведуть A2A-платежі на рівень або навіть вище інших платежів за допомогою карток та існуючих гаманців. Перевага A2A-платежів полягає в тому, що їх можна розвивати для будь-якого випадку використання», — каже Мансфельд.

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Які переваги мають платежі A2A?

A2A-платежі пропонують переваги як для продавців, так і для їхніх клієнтів. Ось кілька причин, чому вони так швидко набувають популярності:

Доступність. Платіжними системами A2A може користуватися будь-хто, хто має банківський рахунок. Споживачам не потрібно подавати заявку на отримання картки на основі своєї кредитної історії, вносити заставу або сплачувати авансові платежі. Нижчі витрати. Операції з кредитними та дебетовими картками супроводжуються комісією, яку покриває продавець, — він зазвичай перекладає ці витрати на покупця у вигляді вищих цін. Платежі A2A не вимагають таких комісій, а оскільки це прямі перекази, а не споживчі кредити, клієнт ніколи не платить відсотки або штрафи за прострочення. Миттєві розрахунки. Платежі за кредитними картками та звичайні ACH-транзакції можуть займати навіть кілька днів для зарахування коштів на рахунок продавця. A2A-платежі — миттєві, використовують систему RTP та інші швидкі платіжні канали, щоб переказувати гроші без затримок, навіть у святкові дні. Збільшення продажів. Клієнти, які віддають перевагу платіжним системам A2A, з більшою ймовірністю будуть робити покупки і витрачати кошти у продавців, які приймають ці платежі. Підвищення безпеки. У ЄС та на інших ринках із сучасною регуляторною базою для платежів, A2A зазвичай вимагають протоколи надійної автентифікації клієнтів та інших засобів захисту. Це значно знижує рівень шахрайства порівняно з платіжними картками, які часто потребують сторонніх рішень для захисту, щоб вважатися безпечними.

Як зазначили у коментарі The Paypers Клемент Йозвяк та Фредерік Фріззарін, директори з продуктів та керівники відділів попередніх продажів у Worldline Financial Services та Worldline Merchant Services відповідно:

«Платежі A2A дають можливість торговцям і платіжним системам долати традиційні платіжні обмеження, такі як карткові ліміти, дозволяючи здійснювати більші суми транзакцій і знижуючи ризик відмов».

За їх словами, одна з багатьох переваг, які A2A надає користувачам, — повністю онлайновий досвід, узгоджений з усіма каналами. Споживачі можуть платити зі свого банківського середовища, безпечно та надійно, а кожен, хто має банківський рахунок, може ініціювати транзакції за допомогою свого застосунку для онлайн-банкінгу.

Як наслідок, понад 75% користувачів, які спробували A2A-платежі, вирішили скористатися ними знову. Окрім платежів, вбудовані фінанси дозволять використовувати розширені можливості для кращого обслуговування клієнтів.

Як пояснив Себ Хемпстед, віцепрезидент з питань партнерства в GoCardless, платежі A2A можуть стати «секретним соусом», який допоможе торговцям досягти амбітних цілей зростання. Вони пропонують користувачам безпеку, швидкість і простоту оплати, а продавцям допомагають зменшити витрати завдяки значно нижчим комісіям за транзакції та надійності.

«Виживуть у майбутній консолідації ті PSP (Payment Service Provider), які зможуть відкрити доступ до A2A-платежів і загалом запропонувати більше, і все це в одному місці. Незважаючи на авансові витрати, PSP зможуть заробити більше за рахунок додатків, які вони продаватимуть. Це стає безпрограшним для всіх учасників платіжного ланцюжка», — додав Хемпстед.

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Які поточні проблеми існують для A2A порівняно з іншими методами платежів? Недоліки системи та виклики

Як пояснили Йозвяк та Фріззарін, одна з головних проблем для A2A-платежів — необхідність для платіжних систем повністю інтегрувати їх у свої поточні портфелі та включити додаткові функції, щоб відповідати стандартам усталених методів оплати.

Крім того, споживачі все частіше вимагають миттєвих платежів, що значно ускладнює обмеження миттєвого кредитного переказу SEPA, які будуть значною мірою подолані за допомогою Регламенту миттєвих платежів. Основними проблемами для торговців є безліч існуючих платіжних схем A2A та їхня недостатня інтероперабельність. Кожна схема вимагає окремої інтеграції. Процедури вирішення спорів значно різняться або взагалі відсутні, що створює плутанину та додає складнощів. Погана реалізація транзакцій A2A може погіршити досвід користувачів.

Серед інших проблем — труднощі з узгодженням коштів і необхідність залучення нового платіжного провайдера, якщо зроблено неправильний стратегічний вибір.

Виклики, що стоять перед A2A-платежами:

Регуляторні та комплаєнс-виклики.

Хоча впровадження відкритого банкінгу прокладає шлях для систем A2A у багатьох регіонах, регуляторний ландшафт далеко не однорідний. Різні країни мають різний рівень відкритості та різні правила, що регулюють фінансові операції. Наприклад, Друга директива Європейського Союзу про платіжні послуги (PSD2) зобов’язує банки надавати доступ до API стороннім провайдерам, що сприяє розвитку платіжних рішень A2A. Однак в інших регіонах, наприклад, у США, ще не впроваджено всеосяжного регулювання, яке б сприяло відкритому банкінгу в тій самій мірі. Ця невідповідність може створити бар’єри для глобального впровадження та інтероперабельності A2A-платежів.

Питання безпеки та запобігання шахрайству.

Хоча A2A-платежі зазвичай вважаються безпечними завдяки надійним протоколам автентифікації клієнтів, жодна система не застрахована від шахрайства. З ростом популярності A2A-платежів кіберзлочинці, ймовірно, розроблятимуть більш витончені методи для використання потенційних вразливостей.

Наприклад, фішингові атаки, коли шахраї обманом змушують користувачів надавати свої банківські дані, можуть стати більш поширеними. Крім того, оскільки системи A2A часто залучають сторонніх провайдерів, забезпечення дотримання ними надійних стандартів безпеки має вирішальне значення. Для підтримки цілісності A2A-платежів необхідні постійні інвестиції в заходи безпеки, технології виявлення шахрайства та навчання користувачів.

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Прийняття та обізнаність споживачів

Поведінка споживачів — ще один важливий фактор, що впливає на успіх A2A-платежів. У той час, як молоде покоління і технічно підковані споживачі можуть легко прийняти нові методи оплати, інші можуть вагатися, чи варто відмовлятися від звичних операцій з кредитними картками і готівкою. Підвищення обізнаності та довіри споживачів до A2A-платежів матиме вирішальне значення для їх широкого впровадження.

Майбутнє A2A-платежів

Згідно зі Звітом про глобальні платежі за 2023 рік, прогнозується, що до 2026 року платежі A2A зростуть на 13%, у результаті чого світовий ринок електронної комерції досягне майже $850 млрд. А до 2028 року, за словами Мірели Чобан, редакторки контенту в The Paypers, A2A платежі на міжнародному рівні становитимуть 17% від усіх e-commerce транзакцій за обсягом.

Сьогодні A2A-платежі — провідний метод онлайн-платежів у Фінляндії, Польщі, Нігерії, Малайзії, Таїланді та Нідерландах.

Платежі A2A, безсумнівно, матимуть значний вплив на платіжний ландшафт у майбутньому. Глобальні кроки у цьому напрямку здійснюють різні країни, зокрема, Федеральна резервна система США представила FedNow. Система має на меті запропонувати миттєві перекази ширшому колу підприємств та фінансових установ, що має призвести до більш широкого впровадження платежів A2A.

На горизонті позитивні зміни, які будуть вигідними як для споживачів, так і для продавців. Тим не менш, важливо зазначити, що не всі проблеми будуть повністю усунені.

«Ми бачимо A2A платежі такими ж простими та звичними, як і карткові транзакції, але зі значними перевагами як для продавців, так і для споживачів», — зазначив Нікогіанніс Каранціс, керуючий директор і CEO ISX Financial.

Тарік Зеркті, генеральний директор PRETA, керівник проєкту MyBank (рішення на основі схеми A2A, яке дозволяє сторонам здійснювати та отримувати миттєві банківські онлайн перекази), додав, що A2A-платежі можуть задовольнити потреби бізнесу будь-якого розміру, як середнього, так і великого.

«За даними Juniper Research, у 2028 році загальний обсяг транзакцій у секторі B2B очікується на рівні $124 трлн, що є цікавим, якщо врахувати численні виклики, пов’язані з оцифруванням цього простору, а отже, і можливості. Окрім економії витрат, ефективність є однією з головних причин впровадження електронних платежів. У цьому контексті A2A-рішення, такі як MyBank, пропонують торговцям ефективність, яку вони шукають з точки зору процесів, витрат та користувацького досвіду, що надається клієнтам», — каже Зеркті.

За словами Фабіана Мансфельда, європейські нормативні акти, зокрема нова директива PSD3, спонукають індустрію переходити від відкритого банкінгу до відкритих фінансів. Вони також покращують і гармонізують захист клієнтів та запобігання шахрайству.

«Цей зсув підкреслює необхідність ефективного управління згодою як для платежів, так і для даних, і очікується, що ці зміни збільшать поширеність і прийняття платежів A2A завдяки забезпеченню безпеки, ефективності та контролю з боку споживачів», — підкреслив Мансфельда.

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