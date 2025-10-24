2 криптовалюти з великим потенціалом зростання

На тлі часткового відновлення крипторинку аналітики визначили монети, які можуть показати найкращу динаміку. Серед них — Cardano та XRP

Cardano (ADA) готується прорвати рівень $0,70

Після кількох місяців консолідації Cardano продовжує утримувати підтримку на рівні $0,60, а звуження діапазону свідчить про можливий потужний рух. Наразі токен торгується поблизу $0,64, а ключовий рівень $0,62 може стати відправною точкою для нового зростання — до $0,95.

Нещодавнє включення до індексного ETF від ProShares підвищило впізнаваність ADA серед інституційних інвесторів: відкриті позиції за активом становлять близько $648 млн. Попри зміну ринкових настроїв, Cardano демонструє стабільну активність у своїй мережі.

Модель дефіциту, побудована на фіксованій пропозиції, робить ADA привабливим активом для інвесторів, які віддають перевагу стабільному зростанню, а не короткостроковим спекуляціям.

Прогноз для XRP: аналітики очікують дефіциту пропозиції

Після періоду високої волатильності XRP стабілізувався біля $2,45, перетворивши цей рівень на базу для потенційного зростання. Стійка підтримка свідчить про повернення довіри ринку.

Аналітик Зак Ректор називає поточну ситуацію «затишшям перед бурею» і прогнозує, що XRP може зрости до $5–$12 до кінця 2025 року. На його думку, стрибок ціни спричинить дефіцит пропозиції, коли ETF почнуть блокувати значні обсяги токена.

Відновлення XRP від підтримки на рівні $1,8 створило міцну базу для подальшого зростання, з проміжними цілями $3,4 та $5,5 у разі збереження попиту. Додатковий імпульс може забезпечити зростання інституційних інвестицій, оскільки увага до ETF виходить за межі Біткоїна.

