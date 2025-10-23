close-btn
Крипторинок ще не ввійшов у ведмежу фазу— експерти VanEck

23.10.2025 19:30
Ольга Деркач

Масштабне падіння криптовалютного ринку цього місяця є серединною корекцією циклу, а не початком ведмежого ринку, вважають аналітики VanEck

Фото: freepik.com, pngwing.com

Експерти Натан Франковіц і Меттью Сігел з інвестиційної компанії VanEck у звіті, опублікованому в середу, 22 жовтня, зазначили, що зниження Біткоїна цього місяця відображає «корекцію посеред циклу, спричинену дефіцитом ліквідності».

«Кредитне плече повернулося до нормального рівня, активність у мережі зростає, а макророль цифрових активів продовжує посилюватися», — зазначили вони.

Наразі Біткоїн торгується на 14% нижче історичного максимуму та досі не відновився після масового розпродажу з рекордним обсягом ліквідацій на початку місяця.

Аналітики зазначають, що із залученим плечем на рівні 61-го процентиля та цінами, близькими до річних мінімумів у співвідношенні до золота, ситуація виглядає як середньоциклова корекція, а не початок ведмежого ринку.

Ведмежого ринку ще немає

Зростання глобального показника M2 пояснює понад половину коливань ціни Біткоїна, що підкреслює його роль як активу, стійкого до «друку грошей». За даними MacroMicro, світова грошова маса M2 збільшилася на 6,8% від початку року, оскільки центральні банки продовжують вливати ліквідність у ринки.

Читайте також: Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered

У звіті також вказано два додаткові чинники, які впливають на ціну Біткоїна та динаміку ринку, — глобальну ліквідність, кредитне плече та активність у блокчейні.

Починаючи з жовтня 2020 року, майже 73% коливань ціни Біткоїна пояснюються змінами у відкритому інтересі ф’ючерсів. Крім того, спостерігається тісний зв’язок між доходами блокчейнів і цінами токенів, що свідчить про реальне зростання їх використання.

Інвестиційна компанія зазначає, що не готова ставити проти Біткоїна на тлі прискорення знецінення фіатних валют останніми роками.

«Оскільки Біткоїн становить близько 2% глобальної грошової маси, ми вважаємо, що цифрові активи можуть відігравати дедалі важливішу роль в інвестиційних портфелях. По суті, володіння менш ніж 2% Біткоїна чи інших цифрових активів означає неявну коротку позицію щодо всього класу активів», — йдеться у звіті.

Подібну думку останнім часом висловили й інші аналітики, які вважають, що бичачий ринок ще не завершився. Водночас інвестор Тед Піллоуз застеріг, що попереду — період високої волатильності.

За матеріалами cryptopotato.com.

