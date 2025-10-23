close-btn
Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered

23.10.2025 14:30
Микола Деркач

Біткоїн (BTC) продовжує демонструвати високу волатильність, яка, за прогнозом британського фінансового гіганта (один із найбільших банків світу) Standard Chartered, може посилитися у вихідні дні та призвести до падіння ціни нижче критичної позначки $100 000

Фото: unsplash.com, pngwing.com

Голова глобальних досліджень цифрових активів банку Джеффрі Кендрик заявив, що таке зниження виглядає неминучим, однак, ймовірно, буде короткостроковим і може стати основою для нового масштабного зростання Біткоїна.

«Питання у тому, наскільки глибоко Біткоїн має впасти, перш ніж сформується дно. Зниження нижче $100 000 здається неминучим, хоча падіння може виявитися нетривалим», — зазначив Кендрик.

Попередження Standard Chartered з’явилося після різкого розвороту ціни Біткоїна, який раніше цього місяця сягнув рекордного максимуму понад $126 000. Раллі криптовалюти зупинилося 10 жовтня на тлі відновлення торговельної напруги між США та Китаєм, що спричинило ліквідації на ринку на суму $19 млрд — найбільші у 2025 році.

Корекція опустила ціну до чотиримісячного мінімуму біля $104 000, після чого котирування стабілізувалися.

Попри короткострокову слабкість, Кендрик зберігає оптимізм і вважає, що це падіння закладе основу для подальшого зростання. Він підкреслив, що ключовими індикаторами стабілізації ринку залишаються умови ліквідності та динаміка переміщення коштів між золотом і Біткоїном.

Читайте також: Скільки біткоїнів у BlackRock

Коротке відновлення на початку тижня збіглося з розпродажем золота, що, за словами аналітика, може свідчити про зростання тенденції «продавати золото — купувати Біткоїн» і формування ринкового дна.

Наразі Standard Chartered очікує, що припливи до Біткоїн-ETF та сприятливі макроекономічні умови, зокрема можливе зниження ставок Федеральною резервною системою, підтримають відновлення ринку.

Наступний історичний максимум Біткоїна

Базовий сценарій Кендрика залишається «бичачим»: він прогнозує зростання Біткоїна до $200 000 до кінця року та подальше підвищення до $500 000 до 2028 року.

«Коли пил після масштабної ліквідації осяде, інвестори можуть сприйняти це як можливість для купівлі. Мій офіційний прогноз — $200 000 до кінця року», — додав аналітик.

Варто зазначити, що прогнози Standard Chartered мають вагу, адже банк точно передбачив досягнення рівня $100 000 наприкінці 2024 року. Кендрик неодноразово відстоював цю позицію, посилаючись на такі чинники, як президентські вибори у США, зростання інституційних інвестицій у ETF та халвінг Біткоїна.

На момент написання матеріалу, 23 жовтня, Біткоїн торгувався в межах $106,8-109,6 тис., піднявшись у моменті до майже $110,3 тис., демонструючи сильну волатильність.

За матеріалами finbold.com.

