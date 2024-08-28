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3 криптовалюти, дешевше $2, на які варто звернути увагу

28.08.2024 19:40
Ольга Деркач
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Ринок криптовалют поступово одужує, а деякі альткоїни обіцяють бичачий прибуток до кінця року

3 криптовалюти, дешевше $2, на які варто звернути увагу

3 криптовалюти, дешевше $2, на які варто звернути увагу Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com, freepik.com

Поговоримо про топ-3 найпопулярніші монети вартістю до $2, які варто дослідити та поекспериментувати з ними в довгостроковій перспективі.

DogWifHat (WIF)

WIF, безсумнівно, є одним з найперспективніших токенів. Спекулянти вже почали робити на нього бичачі ставки, називаючи його вбивцею Dogecoin.

За останні шість місяців WIF продемонстрував неабиякий потенціал зростання ціни. Зараз токен коштує $1,76 і за останній рік зріс майже на 945%.

За даними CoinCodex, настрої жадібності для WIF є позитивними, що означає, що інвестори пов’язують бичачі настрої з WIF. До кінця 2024 року WIF може різко зрости і завершити рік на позначці $5,90.

Pepe Coin (PEPE)

Pepe — ще один багатообіцяючий токен, який перевершив світ криптовалют. Наразі токен знаходиться на рівні $0,000008469 і постійно працює над тим, щоб скинути зайві нулі зі своєї ціни.

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Pepe став нав’язливою ідеєю у криптовалютному світі незабаром після свого запуску і злетів майже на 14815%.

За даними CoinCodex, очікується, що до кінця 2024 року ціна Pepe зросте і досягне позначки $0,00002964.

Cardano (ADA)

Cardano — провідна криптовалюта з багатообіцяючим довгостроковим майбутнім. Незважаючи на те, що більшу частину свого часу він перебуває в «ведмежих» водах, деякі аналітики налаштовані щодо ADA «бичаче».

Очікується, що з майбутнім розгортанням хардфорку Chang, Cardano продемонструє сплеск цін, який може підняти його ціну до $1.

За даними CoinCodex, до 1 січня 2025 року Cardano може торгуватися на рівні $0,94.

Нагадаємо, що Ethereum обжене Біткоїн у найближчі 5 років. Криптоінвестиційний фонд 1confirmation, заснований колишнім керівником Coinbase Ніком Томено, дав сміливий прогноз щодо Ethereum. Згідно з прогнозом, протягом наступних п’яти років ціна на Ethereum зросте, а ринкова капіталізація ETH перевершить ринкову капіталізацію Біткоїна (BTC).

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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