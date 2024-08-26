Ethereum обжене Біткоїн у найближчі 5 років — екскерівник Coinbase

Криптоінвестиційний фонд 1confirmation, заснований колишнім керівником Coinbase Ніком Томено, дав сміливий прогноз щодо Ethereum

Згідно з прогнозом, протягом наступних п’яти років ціна на Ethereum зросте, а ринкова капіталізація ETH перевершить ринкову капіталізацію Біткоїна (BTC). Однак короткостроковий аналіз свідчить про турбулентність для ETH.

Поточна ринкова капіталізація BTC становить приблизно $1,26 трлн, що майже в чотири рази перевищує оцінку Ethereum у $332,8 млрд. Однак засновник 1confirmation твердо переконаний, що цей розрив скоро скоротиться, і Ethereum врешті-решт випередить Біткоїн.

«ETH врешті-решт перевершить BTC», — вважає Томено.

У фонді пов’язують цей прогноз з фундаментальними відмінностями у випадках використання та наративах, що оточують ці дві домінуючі криптовалюти. BTC вже давно розглядається як «цифрове золото», і цей наратив знайшов сильну підтримку серед інституційних інвесторів.

Однак роль ETH у криптоекосистемі виходить за рамки простого засобу збереження вартості, що може призвести до того, що ціна Ethereum перевищить BTC. Крім того, підкреслюється, що Ethereum є основою децентралізованих додатків (dApps) і смарт-контрактів, які є критично важливими компонентами децентралізованого інтернету. 1confirmation описує ETH як «цифрову нафту», необхідну для живлення найпотужнішого блокчейну в космосі.

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«ETH є дефіцитним, прибутковим і корисним», – зазначається в листі фонду.

У ньому також вказується, що нижча ринкова капіталізація дозволяє Волл-стріт накопичувати більші позиції. Це може призвести до більш агресивного просування наративу ETH в найближчі роки, що підвищить ціну Ethereum. Цей настрій підтримується зростанням загальних активів в управлінні (AUM) для спотових Ethereum ETF.

Хоча наразі AUM менший, ніж у Біткоїна, очікується, що він зростатиме зі збільшенням інституційного попиту. Раніше співзасновник Framework Ventures Венс Спенсер прогнозував, що в майбутньому Ethereum-ETF перехоплять 50% притоку біткоїн-ETF.

У короткостроковій перспективі ціна Ethereum демонструє сильну динаміку, нещодавно вона зросла на 4,5%. Це підводить її до рівня опору в $2 800. Це відновлення частково пояснюється відновленням оптимізму на ринку завдяки натякам голови ФРС Джерома Пауелла на зниження ставки ФРС.

Однак на ціну ETH впливають різні фактори, в тому числі значні транзакції великих власників. Нещодавно Ethereum Foundation перевів 35 000 ETH на суму близько $94,07 млн на біржу Kraken. Цей крок було зроблено з метою ліквідації активів ETH для покриття операційних витрат.

Хоча масштабні продажі зазвичай чинять ведмежий тиск на ринок, ціна Ethereum залишається стійкою вище позначки в $2 700.

Нагадаємо, що на Coinbase переказали 300 000 Ethereum: що відбувається. Дві анонімні блокчейн-адреси переказали на біржу Coinbase загалом 300 000 ETH. Кожен з цих двох переказів по 150 000 ETH оцінювався в $395 363 493 на момент їх здійснення.

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За матеріалами: CoinGape.