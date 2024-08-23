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На Coinbase переказали 300 000 Ethereum: що відбувається

23.08.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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Колосальна кількість Ethereum депонована на Coinbase, тоді як ціна ETH зросла на 3,25%

На Coinbase переказали 300 000 Ethereum: що відбувається

Фото: pexels.com

Відомий блокчейн-трекер Whale Alert, який відстежує великі криптовалютні транзакції, виявив два величезних перекази Ethereum на американську публічну криптовалютну біржу Coinbase. Ці перекази відбулися послідовно, в той час, як ціна Ethereum за останні 24 години зросла на 3,5%.

За останню добу друга за величиною криптовалюта піднялась із зони $2 600 до $2 690. На годинному графіку ETH сформував велику зелену свічку. Однак зараз ціна зробила крок назад, і ETH переходить з рук в руки на позначці $2 671.

Згідно з вищезгаданим джерелом даних, дві анонімні блокчейн-адреси переказали на біржу Coinbase загалом 300 000 ETH. Кожен з цих двох переказів по 150 000 ETH оцінювався в $395 363 493 на момент їх здійснення. Обидва перекази відбулися трохи більш як чотири години тому.

Багато користувачів X поділилися своїми думками про ці гігантські перекази в коментарях, вважаючи, що ETH продають кити та очікуючи, що ціна Ethereum незабаром зіткнеться з новими серйозними мінімумами. Перед цими переказами інший анонімний кит перевів на найбільшу у світі біржу Binance приголомшливу суму в 19 999 ETH. Це еквівалентно $52 258 179.

А у четвер кит з «супердіамантовою рукою» вивантажив 15 000 ETH на суму майже $40 млн. У вересні 2022 року цей користувач купив на Coinbase 96 639 ETH на суму понад $151 млн по $1 567 за монету. Він тримав цей запас до березня 2024 року. Після того, як бичачий ринок злетів у тому місяці, він продав 55 000 ETH по $3 199 за $176 млн і тримав 41 639 ETH до вчорашнього дня. Загальний прибуток, отриманий цим інвестором, склав $132 млн.

Раніше ми писали про те, що 10 найбільших гаманців Ethereum знаходяться в діамантових руках.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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