Найкращі стратегії на бичачому крипторинку

У цій статті ми розглянемо найкращі стратегії для успішної гри на бичачому ринку криптовалют, які допоможуть вам орієнтуватися у швидко змінюваних умовах і приймати зважені інвестиційні рішення

На бичачому крипторинку, коли ціни на активи стрімко зростають, важливо мати чітку стратегію, щоб максимально скористатися можливостями для інвестування. Незалежно від того, чи ви новачок у світі криптовалют, чи досвідчений трейдер, правильний підхід може допомогти вам ефективно управляти ризиками та досягти максимального прибутку.

Що таке криптовалютний бичачий ринок

Криптовалютний бичачий ринок (або «бичачий тренд») — це період на ринку криптовалют, коли ціни на активи стабільно зростають протягом тривалого часу. У цей час інвестори налаштовані оптимістично, і очікування щодо подальшого зростання цін стимулюють більшу кількість людей купувати криптовалюту, що, своєю чергою, підштовхує ціни ще вище.

Термін «бичачий» походить від англійського слова “bull” (бик), оскільки бики атакують, піднімаючи свої роги вгору, що символізує зростання. Це протилежність ведмежому ринку, коли ціни знижуються і панує песимізм.

На бичачому ринку часто спостерігається збільшення обсягів торгів, зростання вартості популярних криптовалют, таких як Біткоїн та Ethereum, а також підвищення інтересу до ринку з боку нових інвесторів та медіа.

Не існує чіткої метрики для визначення бичачого ринку, але загалом можна сказати, що це коли ціни зростають більш ніж на 20% протягом тривалого часу.

Криптовалютні стратегії для бичачого ринку

Незалежно від того, ведмежий це ринок чи бичачий, вам потрібна стратегія, яка допоможе максимально використати ринкові умови. Хоча інвестори, як правило, бояться ведмежих ринків, бичачі ринки можуть спричинити стільки ж проблем, якщо ви станете занадто жадібними й не будете планувати заздалегідь.

Розгляньмо деякі з найпопулярніших криптовалютних стратегій для бичачого ринку.

Заздалегідь визначайте бичаче ралі за допомогою технічних індикаторів

Технічні індикатори дають уявлення про продуктивність активу і ринку в цілому, допомагаючи вам передбачити, куди може рухатися ринок. Існують десятки криптовалютних технічних індикаторів, але ось деякі з найпопулярніших:

Домінування Біткоїна: Біткоїн все ще залишається королем криптовалют, але є багато інших монет. Отже, якщо загальна ринкова капіталізація зростає, в той час, як домінування Біткоїна зменшується, це може бути сильним індикатором бичачого ринку.

Біткоїн все ще залишається королем криптовалют, але є багато інших монет. Отже, якщо загальна ринкова капіталізація зростає, в той час, як домінування Біткоїна зменшується, це може бути сильним індикатором бичачого ринку. Індекс відносної сили (RSI): RSI використовується для оцінки того, чи є певний актив перекупленим або перепроданим, що вказує на загальний бичачий або ведмежий тренд. Криптовалюта є перекупленою, якщо RSI становить близько 70%, і перепроданою, якщо RSI менше ніж 30%.

RSI використовується для оцінки того, чи є певний актив перекупленим або перепроданим, що вказує на загальний бичачий або ведмежий тренд. Криптовалюта є перекупленою, якщо RSI становить близько 70%, і перепроданою, якщо RSI менше ніж 30%. Ковзна середня: Це середня ціна конкретної криптовалюти за певний період часу — зазвичай 200, 50 або 20 днів. Якщо ціна вище довгострокової ковзної середньої, це вказує на бичачий висхідний тренд.

Детальніше про технічні індикатори ми писали у нашій статті “Криптовалютні сигнали: Як передбачити рух ринку”.

Купуйте на початку бичачого тренду

Важко визначити, коли починається бичачий тренд, оскільки ми всі знаємо, що умови на крипторинку можуть швидко змінюватися. Однак, якщо ви подивилися на технічні індикатори й побачили, що ринкові настрої високі — це часто вказує на початок бичачого тренду. Чим раніше ви купуєте під час бичачого тренду, тим дорожче ви зможете продати.

Фіксуйте прибуток за допомогою лімітних ордерів на продаж

На бичачому ринку інвестори часто хвилюються, що продадуть занадто рано і втратять більший прибуток. Але ще гірше — продати запізно і взагалі пропустити пік. Уникайте FOMO і регулярно отримуйте прибуток. Продавайте частину активів, а іншу частину притримуйте для подальшого продажу.

Найпростіший спосіб зробити це, не витрачаючи час на відстеження портфеля, — використовувати лімітні ордери на продаж. Вони дозволяють вам автоматично продати криптовалюту, як тільки вона досягне певної ціни на ринку.

HODL, але заробляйте відсотки

Стратегія HODL (від англ. “Hold On for Dear Life”) є однією з найпопулярніших серед інвесторів на бичачому ринку криптовалют. Вона передбачає довгострокове утримання криптовалюти, незалежно від коливань її ціни, з очікуванням значного зростання вартості активу в майбутньому.

Але це не означає, що ви не можете заробляти на своїх активах. Існує величезна кількість способів отримувати пасивний дохід від криптовалюти, яку ви ходлите, наприклад, стейкінг, кредитування та забезпечення ліквідності.

Торгівля з кредитним плечем

Деривативи та маржинальна торгівля є привабливим варіантом на бичачому ринку — але спочатку потрібно провести дослідження і переконатися, що потенційні вигоди переважають ризики можливих втрат. По суті, ці продукти дозволяють примножити ваші прибутки на певну суму, збільшивши вашу ставку на базовий актив — за умови, що ринок піде в правильному напрямку.

Але якщо ринок рухається проти вашої позиції, і ціна активу падає нижче певного рівня, ви можете бути ліквідовані, тобто ваші позиції будуть закриті примусово, щоб покрити втрати. Це особливо небезпечно при використанні високого плеча, коли навіть незначні коливання можуть призвести до втрати всього капіталу.

Диверсифікуйте свій портфель

Диверсифікований портфель зменшує ризик і відкриває нові можливості. Зрештою, важко передбачити, які монети та токени злетять, а які ні — як на бичачих, так і на ведмежих ринках. Ви можете скористатися порадами з нашої статті “Як створити збалансований криптопортфель”, що допоможуть вам вибрати, в які активи інвестувати.

Майте стратегію виходу

Все хороше колись закінчується, і бичачі ринки — не виняток. Важливо, щоб у вас була стратегія виходу з бичачого ринку.

Для кожного інвестора вона буде відрізнятися. Загалом, важливо, щоб ваша стратегія виходу гарантувала, що ви принаймні повернули свої початкові інвестиції до кінця бичачого періоду і що у вас є різноманітні активи на майбутнє.

Чіткий план виходу допоможе вам уникнути паніки в момент, коли ринок почне розвертатися, і дозволить спокійно диверсифікувати свій портфель, готуючись до наступного циклу ринку.

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Допоміжні джерела: koinly.io, crypto.com