Ethereum gas: Як працюють газові комісії в блокчейні Ethereum

Дізнайтеся про плату за газ в Ethereum в нашому повному керівництві, включаючи розуміння того, як вона розраховується, поради про те, як її зменшити та підвищити ефективність використання газу

Якщо ви коли-небудь платили за проїзд по автомагістралі, то ви вже дещо знаєте про газові платежі Ethereum. Плата за газ Ethereum — це як оплата за користування блокчейном Ethereum. Автомагістральними пунктами оплати може керувати одна людина, але в блокчейні Ethereum залучено багато децентралізованих операторів.

Що таке плата за газ Ethereum

Газ — це комісія, яку ви сплачуєте щоразу, коли здійснюєте транзакцію на блокчейн-платформі Ethereum. Ця плата за транзакцію в мережі покриває обчислювальні витрати, пов’язані з даною транзакцією. Це гарантує, що валідатори, які підтверджують і обробляють транзакції в мережі Ethereum, отримують винагороду.

Що таке gwei

Газ вимірюється у гвеях. Gwei — це номінал ETH — криптовалюти, що використовується в мережі Ethereum. Подібно до того, як 100 центів складають долар, мільярд гвеїв складають 1 ETH.

Gwei також відомий як nanoether або nano — через те, що він є дев’ятим степенем дробового ETH:

1 ether = 1 000 000 000 gwei. 1 gwei = 0,000000001 ether

Як ви можете бачити з вищесказаного, використання gwei для вказівки вартості газу значно спрощує процес. Замість того, щоб сказати, що ваш газ коштував 0,000000001 ефіру, ви можете сказати, що він коштував 1 гвей.

Насправді не гвей є найменшою одиницею ефіру, а вей. Дивно, але гвей також іноді називають Шенноном. Насправді всі номінали ETH мають псевдоніми — в знак поваги до «батьків-засновників» криптовалюти.

Як визначається плата за газ

Точна ціна на газ залежить від попиту, пропозиції та пропускної здатності мережі на момент здійснення транзакції. У періоди високого навантаження мережі ціни на газ можуть значно зростати. І навпаки, коли мережа працює спокійніше, плата за газ, як правило, нижча.

Основні компоненти плати за газ:

Ліміт газу: це максимальний обсяг роботи, який, за оцінками користувача, повинен виконати валідатор для обробки транзакції.

це максимальний обсяг роботи, який, за оцінками користувача, повинен виконати валідатор для обробки транзакції. Ціна газу: Це кількість gwei, яку користувач готовий заплатити за одиницю газу.

Базова комісія: введена в серпні 2021 року, базова комісія — це фіксована плата за транзакції, визначена мережею.

Це кількість gwei, яку користувач готовий заплатити за одиницю газу. Базова комісія: введена в серпні 2021 року, базова комісія — це фіксована плата за транзакції, визначена мережею. Плата за пріоритет: Також відома як чайові, це додаткова сума, що сплачується для стимулювання валідаторів до швидшої обробки транзакції.

Як розрахувати плату за газ ETH

Плата за газ розраховується за формулою:

Плата за газ = Одиниці використаного газу × (Базова плата + Плата за пріоритет)

Наприклад, якщо ви хочете переказати 2 ETH і для цього потрібно 2 одиниці газу, при базовій комісії 11 gwei та пріоритетній комісії 3 gwei, плата за газ становитиме 2×(11+3)=28 gwei. Це дорівнює 0,000000028 ETH, який додається до загальної суми вашої транзакції, роблячи її 2,000000028 ETH.

Існує кілька сайтів, які дозволяють дізнатися поточну ставку газової комісії, наприклад, Etherscan.

Як працюють газові комісії Ethereum

Припустимо, ви хочете купити ETH для свого криптогаманця. Ось покроковий процес, який ілюструє, як працює комісія за газ Ethereum:

Ви ініціюєте транзакцію. Використовуючи обрану вами платформу або криптовалютну біржу, ви ініціюєте транзакцію для купівлі ETH, як у прикладі. Ви вводите бажану суму покупки та іншу необхідну інформацію. Ви погоджуєтесь з оцінкою вартості газу. Платформа надає вам приблизний розрахунок комісії за газ Ethereum. Багато платформ і бірж автоматично оцінюють поточну плату за газ Ethereum і поточний попит в мережі, щоб запропонувати плату за газ, яка балансує між вартістю і швидкістю транзакції. Якщо розрахована комісія за газ є прийнятною, ви відправляєте транзакцію на обробку. Транзакція відправляється в блокчейн Ethereum. Ваше замовлення на купівлю ETH надсилається в мережу Ethereum. Дані, включені в замовлення на купівлю, встановлюють верхню межу загальної вартості газу, яку ви готові заплатити. Валідатор proof-of-stake створює новий блок. Валідатори мережі Ethereum збирають нові блоки для блокчейну Ethereum, вибираючи транзакції для перевірки. Транзакції з найвищою платою за газ зазвичай відбираються першими, оскільки вони є найбільш вигідними для валідаторів. Ваша транзакція, як правило, вважається завершеною, коли її включено до блоку, а блок додано до блокчейну. Баланс вашого цифрового гаманця оновлюється. Після розміщення транзакції в блокчейні ваш баланс Ethereum оновиться, а комісія за газ буде знята. Загальна сума вашої транзакції — це сума покупки ETH плюс комісія за газ. Валідатор отримує плату. Валідатор, який обробив вашу транзакцію, отримує частину чайових від вашої газової комісії та газові комісії від усіх транзакцій у блоці. Базові комісії «спалюються» — вилучаються з обігу, щоб запобігти інфляції ETH.

Чому ціни на газ в Ethereum такі волатильні

Так само як і ціни на газ на заправці, плата за газ в Ethereum може бути волатильною. Якщо багато трейдерів, інвесторів і користувачів децентралізованих застосунків хочуть отримати доступ до блокчейну Ethereum, то мережа може стати перевантаженою. Користувачі блокчейну Ethereum можуть бути готові платити щедрі чайові за швидке завершення транзакцій, що призведе до зростання цін на газ.

Ціни на газ в Ethereum можуть різко знизитися з аналогічних причин. Якщо використання мережі низьке, то валідатори, які бажають додати блоки до блокчейну, швидше за все, будуть погоджуватися на низькі чайові. Постійна зміна перевантаженості мережі створює постійну волатильність комісійних за газ Ethereum. Зрештою, це питання попиту і пропозиції.

Розуміння комісій за газ Ethereum і того, як вони працюють, є ключем до уникнення великих непередбачуваних витрат. Наприклад, ви не хочете бути тим, хто платить високі комісії за газ Ethereum тільки тому, що модний мемкоїн створює перевантаження мережі.

На щастя, ви вже на правильному шляху, просто прочитавши цей детальний огляд газових зборів і того, як вони працюють. Якщо ви здійснюєте транзакції в ETH, обов’язково стежте за поточними тарифами на газ і будьте відносно впевнені в тому, якою буде ціна «все включено» (з урахуванням газу).

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Допоміжні джерела: ethereum.org, britannica.com, koinly.io