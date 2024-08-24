close-btn
PaySpaceMagazine

Sony запустить L2-мережу на Ethereum

24.08.2024 14:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Sony Group нарешті привідкрила завісу над Soneium, мережею другого рівня у екосистемі Ethereum, розробленою у партнерстві з Web3 Startale

Sony запустить L2-мережу на Ethereum

Sony запустить L2-мережу на Ethereum Фото: freepik.com

Створений спільним підприємством Sony та Startale, відомим як Sony Block Solutions Labs, Soneium знаменує собою перші кроки компанії на шляху до розробки повністю реалізованого блокчейну.

Мережа, запуск якої заплановано на найближчі тижні, спочатку працюватиме в тестовому режимі у співпраці з Astar Network, блокчейн-платформою, відомою своїми можливостями роботи з декількома ланцюжками.

Співпраця дозволить інтегрувати активи та інфраструктуру zkEVM Astar з Soneium, забезпечивши початкову ліквідність і ряд взаємозамінних і не взаємозамінних цифрових активів.

Soneium розробляється щонайменше з вересня 2023 року. Сота Ватанабе, засновник Astar Network і генеральний директор Startale, раніше позиціонував Soneium як проєкт, здатний перевершити мережу Base від Coinbase.

«Я глибоко поважаю Base і їх значний внесок в цю індустрію, і я вважаю, що наші категорії користувачів не будуть перетинатися, — сказав Ватанабе. — Ми націлені на більш широку аудиторію. Web3 все ще дуже молодий і занадто малий ринок, щоб конкурувати тут».

Цікаве по темі: Скільки електроенергії споживає одна транзакція Біткоїна — МВФ

Зокрема, мережа має на меті вирішити такі ключові проблеми, як масштабованість, безпека і децентралізація, залишаючись при цьому «зручною для користувача». Вона також має на меті забезпечити практичне застосування у сфері розваг, ігор та фінансів.

Очікується, що технічна інфраструктура мережі базуватиметься на платформі екосистеми Superchain з використанням технології OP Stack від Optimism.

«Ми також плануємо приєднатися до Superchain, — підтвердив Ватанабе. — Ми хотіли б співпрацювати з Base, щоб просунути цю індустрію вперед за допомогою спільної роботи».

Плани Sony включають використання каналів дистрибуції своєї материнської компанії і існуючої бази користувачів, щоб зробити технологію Web3 більш «доступною» для повсякденних споживачів.

«Ми вважаємо, що розробка комплексного рішення для Web3 на основі блокчейну дуже важлива для групи Sony, яка розвиває широкий спектр бізнесів», — сказав Ватанабе.

Нагадаємо, що Ethereum на межі втрати більшої частини свого доходу. Через різке падіння плати за газ, основного джерела доходу валідаторів мережі, Ethereum (ETH) опинився в серйозній скруті.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Перегони за випуск CBDC: які країни лідирують

Найбільший невдаха серед біткоїн-китів зазнав величезних збитків

Трамп готує власний криптовалютний проєкт

За матеріалами: Decrypt.

Рубрики: BlockchainКриптовалютиСвітНовиниТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Перегони за випуск CBDC: які країни лідирують 23.08.2024

Перегони за випуск CBDC: які країни лідирують
Чому криптоігри стали популярними та що це значить для інвесторів 16.08.2024

Чому криптоігри стали популярними та що це значить для інвесторів
Як криптовалюти використовуються для відмивання коштів — звіт Chainalysis 15.08.2024

Як криптовалюти використовуються для відмивання коштів — звіт Chainalysis
Ethereum на межі втрати більшої частини свого доходу: що відбувається 14.08.2024

Ethereum на межі втрати більшої частини свого доходу: що відбувається
На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно 13.08.2024

На видобутих в США біткоїн-блоках почали ставити маркування: навіщо це потрібно
Блокчейн-мости: як працюють і навіщо потрібні 12.08.2024

Блокчейн-мости: як працюють і навіщо потрібні
Вибір редакції
Всі
Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
ТОП статей 23.08.2024

Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала

 Що таке A2A-платежі та чому їх популярність стрімко зростає — огляд
ТОП статей 23.08.2024

Що таке A2A-платежі та чому їх популярність стрімко зростає — огляд
Останні новини
Сьогодні  14:00

Sony запустить L2-мережу на Ethereum

 Сьогодні  13:00

Скільки б ви отримали, якби інвестували $1 000 в акції Google під час IPO

 Сьогодні  12:00

Як війна позначилася на прибутках найбільших мобільних операторів України

 Сьогодні  11:00

Вчені створили крихітну батарею для мікророботів

 Сьогодні  10:00

Скільки електроенергії споживає одна транзакція Біткоїна — МВФ

 23.08.2024  21:00

НБУ знайшов російське громадянство у власників двох фінкомпаній

 23.08.2024  20:30

SpaceX виконає перший приватний політ з виходом людей у відкритий космос

 Всі новини
credit link image