Sony запустить L2-мережу на Ethereum

Sony Group нарешті привідкрила завісу над Soneium, мережею другого рівня у екосистемі Ethereum, розробленою у партнерстві з Web3 Startale

Створений спільним підприємством Sony та Startale, відомим як Sony Block Solutions Labs, Soneium знаменує собою перші кроки компанії на шляху до розробки повністю реалізованого блокчейну.

Мережа, запуск якої заплановано на найближчі тижні, спочатку працюватиме в тестовому режимі у співпраці з Astar Network, блокчейн-платформою, відомою своїми можливостями роботи з декількома ланцюжками.

Співпраця дозволить інтегрувати активи та інфраструктуру zkEVM Astar з Soneium, забезпечивши початкову ліквідність і ряд взаємозамінних і не взаємозамінних цифрових активів.

Soneium розробляється щонайменше з вересня 2023 року. Сота Ватанабе, засновник Astar Network і генеральний директор Startale, раніше позиціонував Soneium як проєкт, здатний перевершити мережу Base від Coinbase.

«Я глибоко поважаю Base і їх значний внесок в цю індустрію, і я вважаю, що наші категорії користувачів не будуть перетинатися, — сказав Ватанабе. — Ми націлені на більш широку аудиторію. Web3 все ще дуже молодий і занадто малий ринок, щоб конкурувати тут».

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Зокрема, мережа має на меті вирішити такі ключові проблеми, як масштабованість, безпека і децентралізація, залишаючись при цьому «зручною для користувача». Вона також має на меті забезпечити практичне застосування у сфері розваг, ігор та фінансів.

Очікується, що технічна інфраструктура мережі базуватиметься на платформі екосистеми Superchain з використанням технології OP Stack від Optimism.

«Ми також плануємо приєднатися до Superchain, — підтвердив Ватанабе. — Ми хотіли б співпрацювати з Base, щоб просунути цю індустрію вперед за допомогою спільної роботи».

Плани Sony включають використання каналів дистрибуції своєї материнської компанії і існуючої бази користувачів, щоб зробити технологію Web3 більш «доступною» для повсякденних споживачів.

«Ми вважаємо, що розробка комплексного рішення для Web3 на основі блокчейну дуже важлива для групи Sony, яка розвиває широкий спектр бізнесів», — сказав Ватанабе.

Нагадаємо, що Ethereum на межі втрати більшої частини свого доходу. Через різке падіння плати за газ, основного джерела доходу валідаторів мережі, Ethereum (ETH) опинився в серйозній скруті.

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За матеріалами: Decrypt.