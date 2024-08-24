Скільки електроенергії споживає одна транзакція Біткоїна — МВФ

МВФ попередив, що криптомайнери та центри обробки даних можуть споживати понад 3% світової енергії протягом наступних трьох років

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своєму нещодавньому звіті запропонував підвищити податки на енергію, щоб зменшити викиди від криптомайнерів і центрів обробки даних зі штучним інтелектом (ШІ).

МВФ стверджує, що ці сектори споживають 2% світової електроенергії та спричиняють майже 1% світових викидів. Фінансовий регулятор зазначає, що на одну транзакцію з біткоїнами витрачається стільки ж світла, скільки пересічна людина в Гані чи Пакистані витратила б за три роки.

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Також у звіті йдеться, що запит ChatGPT споживає в десять разів більше електроенергії, ніж пошук у Google, через енергомісткість центрів обробки даних ШІ.

За прогнозами МВФ, споживання енергії в цих секторах за три роки може зрости до 3,5%, відповідаючи нинішньому споживанню електроенергії в Японії, яка є п’ятою за величиною у світі.

Який вихід бачать у МВФ

Щоб розв’язати цю проблему, МВФ рекомендує значно підвищити податки на енергетику. Пропонується, щоб уряди підвищили на 85% податки на електроенергію для криптовалютних майнерів, що дорівнює $0,047 за кіловат-годину або $0,089 з урахуванням витрат на забруднення повітря. Цей захід нібито міг би генерувати $5,2 млрд на рік і скоротити викиди на 100 млн тонн, що приблизно дорівнює поточним викидам Бельгії.

Подібним чином МВФ рекомендує оподатковувати центри обробки даних у розмірі $0,032 за кіловат-годину, піднявшись до $0,052 разом із витратами на забруднення повітря. Це може допомогти урядам збирати $18 млрд щороку. У фонді стверджують, що дата-центри споживають менше енергії та часто працюють у районах з більш екологічною електроенергією, тому стягуватимуться нижчі податки, ніж майнери криптовалют.

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МВФ також пропонує цілеспрямовані заходи для сприяння енергоефективним практикам серед майнерів криптовалют і центрів обробки даних. Вони можуть включати стимули для використання більш ефективного обладнання, застосування менш енергомістких методів видобутку корисних копалин і доповнення податків кредитами за угоди про нульові викиди електроенергії або сертифікати відновлюваної енергії.

Однак ця пропозиція зустріла критику. Опоненти стверджують, що такі податки можуть істотно перешкодити розвитку індустрії криптовалют. Крім того, деякі дослідження показують, що вплив майнінгу криптовалюти на навколишнє середовище все ще є відносно незначним порівняно з іншими основними галузями, такими як електронна комерція чи традиційні фінанси.

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За матеріалами CryptoSlate, Binance