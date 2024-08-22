Названо потенційний каталізатор наступного ралі Біткоїна

22 серпня технічний аналітик і творець моделі «stock-to-flow» Віллі Ву опублікував графік запасів Біткоїна на біржах

Він зазначив, що до початку серпня ситуація була ведмежою через приплив близько 100 000 BTC від продажу урядами Німеччини та США і розподілу на біржі Mt.Gox. Він додав, що «спекуляції були досить активними, створюючи більше паперових BTC».

Паперовий Біткоїн — це деривативи, такі як ф’ючерси та опціони, які не передбачають прямого володіння активом.

Однак обвал ринку на початку серпня вимив значну частину паперових біткоїнів і кредитного плеча, які утримували ринки в депресії:

«Це здорове перезавантаження відкритої вартості (паперових ставок). BTC дуже важко підійматися, коли на ринку перегріті спекуляції».

I’ve been on RnR for a while, but… Here’s the chart I like best to set the scene. Less inventory = bullish Until the start of Aug, we’ve been in a bearish stance with an influx of 100k coins (Germany, MtGox, DOJ) while speculation has been rife creating more paper BTC. pic.twitter.com/Yq7yhMpRZ8 — Willy Woo (@woonomic) August 21, 2024

Ву зазначив, що цінова динаміка BTC має стати по-справжньому нудною, після чого додав:

«Я відчуваю, що ми вже на 66% пройшли цей шлях, оскільки значна частина спекуляцій пішла, і має поглинути більше спотового BTC.»

Що стосується попиту і пропозиції, то спостерігається відновлення від короткострокового «ведмежого» до «делікатно нейтрального»:

«Але в довгостроковій перспективі хороша новина полягає в тому, що ми не перебуваємо на ведмежому ринку. Просто дуже довга консолідація».

Тим часом інший аналітик Пітер Брандт зауважив, що нинішній цикл бичачого ринку незабаром стане найдовшим в історії після халвінгу і Біткоїн досягне нового історичного максимуму.

Загалом, на думку аналітиків, послаблення тиску з боку продавців на ринках біткоїнів може стати каталізатором наступного великого ралі.

Біткоїн досяг тижневого максимуму в $61 800 під час пізніх торгів 21 серпня. Однак під час ранкової азійської торгової сесії в четвер ціна активу знизилася до трохи більш як $60 500.

Попри всі продажі з боку держав і Mt.Gox, BTC залишається обмеженим діапазоном з моменту відновлення після значного падіння на початку цього місяця.

Аналітик Rekt Capital вважає, що для початку нового висхідного тренду BTC має подолати опір на рівні $61 420, щоб цього тижня почався новий висхідний тренд.

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За матеріалами cryptopotato.com