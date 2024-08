Названо потенційний каталізатор наступного ралі Біткоїна

22 серпня технічний аналітик і творець моделі «stock-to-flow» Віллі Ву опублікував графік запасів Біткоїна на біржах

Він зазначив, що до початку серпня ситуація була ведмежою через приплив близько 100 000 BTC від продажу урядами Німеччини та США і розподілу на біржі Mt.Gox. Він додав, що «спекуляції були досить активними, створюючи більше паперових BTC».

Паперовий Біткоїн — це деривативи, такі як ф’ючерси та опціони, які не передбачають прямого володіння активом.

Однак обвал ринку на початку серпня вимив значну частину паперових біткоїнів і кредитного плеча, які утримували ринки в депресії:

I’ve been on RnR for a while, but…

Here’s the chart I like best to set the scene.

Less inventory = bullish

Until the start of Aug, we’ve been in a bearish stance with an influx of 100k coins (Germany, MtGox, DOJ) while speculation has been rife creating more paper BTC. pic.twitter.com/Yq7yhMpRZ8

— Willy Woo (@woonomic) August 21, 2024