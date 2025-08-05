НБУ застосував заходи впливу до восьми фінустанов

Національний банк України (НБУ) застосував до трьох небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій та до трьох небанків, фінансової компанії та ломбарду — у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України

Щодо відкликання ліцензій

До ТОВ «Фінансова компанія «Прості рішення» (ЄДРПОУ 44620729) та ТОВ «Фінансова компанія «МІДЛ» (ЄДРПОУ 44329422) застосовано заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній.

Через ненадання Національному банку запитаної інформації у встановлені строки 16 червня 2025 року до вказаних установ було застосовано заходи впливу з вимогою усунути порушення до 7 липня 2025 року. Порушення не були усунені.

До ПТ «Ломбард «Сапфір» Токарчук і Компанія» (ЄДРПОУ 36682471) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність ломбарду.

Захід впливу застосовано через неподання до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2024 рік, складеного аудитором, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності небанківських фінансових установ відповідно до законодавства та міжнародних стандартів аудиту. Це порушення ломбард вчинив повторно протягом року після попереднього заходу впливу за аналогічне порушення.

19 вересня 2024 року Національний банк уже застосовував до ПТ «Ломбард «Сапфір» Токарчук і Компанія» захід впливу через неподання звіту за 2023 рік — у вигляді вимоги усунути порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства до 21 жовтня 2024 року.

Щодо вимог про усунення порушень

До ПТ «Ломбард Парус» ТОВ «Глобал Франчайзінг» і Компанія» (ЄДРПОУ 39451311), ТОВ «Лізингова Компанія «АТОН-ХХІ» (ЄДРПОУ 37441008), ТОВ «АВГ Лізинг» (ЄДРПОУ 44478775) застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

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Національний банк застосував заходи впливу через неподання звітів щодо річних даних за 2024 рік у встановлені строки. Установи мають усунути порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства до 25 серпня 2025 року. Рішення ухвалено Комітетом з нагляду за небанківськими фінансовими послугами 4 серпня 2025 року. Відповідно до статті 56 Закону “Про Національний банк України”, адміністративні акти набирають чинності з дня їх доведення — поштою або електронною поштою.

Також НБУ застосував до фінансової компанії та ломбарду заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу до ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» (ЄДРПОУ 41586125) та ПТ «Ломбард» ТОВ «Фоксер Продакшн» і Компанія» (ЄДРПОУ 43424624) застосовано за неподання до Нацбанку документів, передбачених пунктом 761 Положення про авторизацію надавачів фінпослуг (постанова НБУ №199 від 29.12.2023, із змінами), у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу у 2024 році.

Установи зобов’язані усунути виявлені порушення й привести діяльність у відповідність до законодавства до 1 вересня 2025 року.

Відповідне рішення ухвалено Комітетом з нагляду за небанківським фінансовим ринком 4 серпня.

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Джерело: НБУ.