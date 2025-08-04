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НБУ може змінити процедуру авторизації фінкомпаній як платіжних установ

04.08.2025 21:00
Микола Деркач

Нацбанк України пропонує спростити процедуру набуття фінансовою компанією статусу платіжної установи без зупинення діяльності з надання фінансових платіжних послуг

НБУ може змінити процедуру авторизації фінкомпаній як платіжних установ

Фото: bank.gov.ua

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Відповідний проєкт постанови Правління Національного банку (далі – Проєкт), зокрема, визначає:

  1. Право фінансової компанії, яка має ліцензію на діяльність фінансової компанії включно із наданням фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів, набути статус платіжної установи з правом надання зазначених фінансових платіжних послуг без зупинення (переривання) діяльності з надання фінансових платіжних послуг;
  2. Можливість для такої фінансової компанії в разі наявності в її діяльності ознак надання фінансової платіжної послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів та наміру надавати таку фінансову платіжну послугу звернутися до Національного банку для одночасного набуття статусу платіжної установи та отримання права на надання фінансової платіжної послуги здійснення еквайрингу платіжних інструментів;
  3. Вимоги, яким фінансова компанія повинна відповідати для отримання статусу платіжної установи та після набуття нею такого статусу;
  4. Можливість збереження фінансовою компанією ліцензії Національного банку на здійснення валютних операцій (за наявності) після набуття нею статусу платіжної установи з правом надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або зі здійснення еквайрингу платіжних інструментів;
  5. Процедуру прийняття Національним банком відповідних рішень.

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Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Національний банк приймає зауваження та пропозиції до Проєкту до 14 серпня 2025 року включно за визначеною формою.

Раніше ми писали, що за перше півріччя 2025 року з використанням Системи BankID НБУ користувачі здійснили 50,8 млн успішних електронних ідентифікацій (зокрема, за II квартал 2025 року — 23,6 млн).

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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