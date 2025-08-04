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НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

04.08.2025 19:40
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив кредитну спілку «Вінничанка» (ЄДРПОУ 37513847) з Державного реєстру фінансових установ на підстав її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці

НБУ анулював ліцензію кредитній спілці Фото: bank.gov.ua

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 1 серпня 2025 року.

КС «Вінничанка» мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит.

Обсяг активів КС «Вінничанка» станом на 1 червня 2025 року становив 841 тис. грн (0,06% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 1 142 тис. грн (0,16% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів/депозитів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ.

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Особливий порядок анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ визначений у пунктах 203–209 постанови Правління Національного банку України від 06.03.2022 № 39 «Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації» (зі змінами).

Нагадаємо, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 1 липня 2025 року скоротилася до 27,0%, або на 3,3 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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