НБУ оновив регулювання діяльності кредитних спілок

Національний банк України (НБУ) запровадив вимоги до управлінням валютним ризиком об’єднаної кредитної спілки та уточнив розрахунок пруденційних нормативів кредитних спілок

Зазначені нововведення спрямовані на виконання змін до Закону України «Про кредитні спілки» щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг та передбачають:

зміни до Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою стосовно побудови системи управління валютним ризиком об’єднаних кредитних спілок;

зміни до Положення про порядок регулювання діяльності кредитних спілок в Україні щодо уточнення визначення розміру пруденційних нормативів кредитної спілки та обмеження щодо рівня валютного ризику для об’єднаних кредитних спілок.

Для об’єднаних кредитних спілок передбачено перехідний період для приведення своєї діяльності та внутрішніх документів у відповідність до нових вимог до 1 січня 2026 року.

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Зазначені зміни схвалені постановою Правління Національного банку від 1 серпня 2025 року №92, що набирає чинності з 1 вересня 2025 року.

Нагадаємо, що з початку 2025 року уряд залучив від продажу / обміну ОВДП на аукціонах понад 312 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану – майже 1 770 млрд грн. За даними Депозитарію НБУ, упродовж січня – липня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах ₴249 739,6 млн, $863,8 млн та €562,7 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано ₴209 754,5 млн, $1 352,8 млн та €665,7 млн.

Раніше ми писали, як змінилася частка непрацюючих кредитів у банківському секторі. Поточна частка NPL близька до історичного мінімуму, зафіксованого станом на 1 березня 2022 року — на початок повномасштабного вторгнення росії в Україну. У перший рік повномасштабної війни рівень дефолтів сягнув близько 20%, а частка NPL у портфелі — 39,1%. Із середини 2023 року частка NPL поступово скорочується.

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Джерело: НБУ.