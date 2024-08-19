5 причин, чому ціна Біткоїна прямує до максимуму слідом за золотом

Нещодавно золото досягло позначки ATH, і тепер очікується, що ціна Біткоїна зросте аналогічним чином

Аналітики очікують, що незабаром ціна Біткоїна (BTC) сягне історичного максимуму. Після нещодавнього зростання ціни на золото до $2 509,41 за унцію можна провести паралелі між цими двома активами.

Кілька факторів сприяють зростанню BTC, що свідчить про те, що новий пік може бути вже не за горами. Ось п’ять причин, чому BTC наближається до цієї важливої віхи.

1. Кити купують на падінні ціни Біткоїна

Важливим фактором, що сприяє зростанню ціни Біткоїна, є постійне виведення коштів з біржових балансів BTC. Крім того, BTC значно накопичився у довгострокових власників, яких часто називають «китами». За останні 30 днів біржі стали свідками скорочення запасів на 11 317,53 BTC.

Такий масовий відтік свідчить про те, що трейдери переводять свої запаси BTC в холодне сховище, сигналізуючи про тверду віру в його довгострокову цінність.

Крім того, повідомляється, що довгострокові власники з 30 липня на падінні придбали понад 500 000 BTC. Ця фаза накопичення китами, які часто впливають на ринкові тенденції, вказує на сильні бичачі настрої, що ще більше підштовхує ціну BTC до ATH.

2. Надходження у біткоїн-ETF

Ще одним ключовим фактором є значні надходження коштів у біржові біткоїн-фонди. За даними Farside Investors, лише 16 серпня спотові біткоїн-ETF отримали $35,9 млн.

Зокрема, в BlackRock, Fidelity, Bitwise та Ark вклали $20,4 млн, $61,3 млн, $12 млн і $13,4 млн відповідно. Проте, в п’ятницю Grayscale GBTC зафіксував значний відтік коштів у розмірі $72,9 млн. З усім тим, стійкі показники інших ETF розглядаються як бичачий знак.

3. Інституційне прийняття біткоїн-ETF

Інституційне прийняття біткоїн-ETF набуло значного поширення, про що свідчать нещодавні подані документи та розкриття інформації. Goldman Sachs, наприклад, показав у формі 13F, що станом на 30 червня він мав значні позиції в різних біткоїн-ETF. Вони включали $238,6 млн в iShares Bitcoin Trust, $79,5 млн у Fidelity Bitcoin ETF та інші значні активи.

Аналогічно, Morgan Stanley розкрив величезні інвестиції в американські спотові біткоїн-ETF. Банківський гігант володіє 5 500 626 акціями BlackRock iShares Bitcoin Trust на суму $187,79 млн. Крім того, пенсійні фонди зараз розглядають ці інвестиції.

4. Майбутні вибори в США

З наближенням виборчого циклу в США на ринкові настрої все більше впливає політичний сектор. Кандидати в президенти, такі як Дональд Трамп і Роберт Кеннеді-молодший, зайняли прокриптовалютну позицію. А Камала Харріс ініціювала криптоперезавантаження, щоб покласти край ворожому ставленню до криптовалют з боку лідерів Демократичної партії та адміністрації Байдена.

Деякі аналітики, такі як Doctor Profit, вважають, що BTC може увійти в фазу відкриття ціни після виборів, потенційно встановивши новий ATH. Щобільше, аналітик відкинув думку про можливе падіння ціни до рівня $40 000.

5. Очікування зниження ставки ФРС

Очікування потенційного зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) є значним попутним вітром для ціни Біткоїна. На тлі зниження інфляції та «голубиних» коментарів посадовців ФРС учасники ринку все частіше ставлять на зниження ставки на майбутньому засіданні FOMC.

Згідно з даними CME FedWatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів становить 75%. При цьому 25% учасників ринку очікують зниження ставки на 50 базисних пунктів. Зниження ставки, ймовірно, послабить долар США та сприятиме зростанню активів, які сприймаються як хеджування від інфляції, таких як BTC. Таким чином, можливість пом’якшення монетарної політики є ще одним фактором, що сприяє зростанню Біткоїна до його АТН, як і золота.

Хоча ці причини підкреслюють, чому BTC може підскочити до нового максимуму, можуть виникнути й інші непередбачувані перешкоди.

Раніше ми писали про криптовалюти, що приносять найбільші прибутки своїм власникам.

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За матеріалами coingape.com