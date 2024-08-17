Криптовалюти, що приносять найбільші прибутки своїм власникам

Близько 85% інвесторів BTC наразі отримують певні паперові прибутки. Але найприбутковішою криптовалютою у відсотковому значенні є зовсім інша монета

Підвищена волатильність криптовалютного ринку суттєво вплинула на інвесторів у різні цифрові активи. На початку тижня ціни стрімко падали, що призвело до значних паперових втрат для HODLерів, тоді як подальше відновлення частково виправило ситуацію для тих, хто витримав турбулентність, не продаючи свої запаси.

У цьому матеріалі ми подивимося, який відсоток прибуткових інвесторів у деяких провідних цифрових валютах (точніше, у тих, ринкова капіталізація яких перевищує $10 млрд).

Очолюють список ті, хто інвестує в Tron (TRX). За даними IntoTheBlock, приблизно 87% власників перебувають у плюсі, тоді як лише 8% — у мінусі.

Біткоїн (BTC) — наступний. Близько 85% тих, хто увійшов в екосистему, отримують певний прибуток, тоді як 13% перебувають у мінусі. Більшість інвесторів BTC (71%) приєдналися до цього руху понад рік тому, 24% зробили це за останні 12 місяців, і лише 5% — за останні 30 днів.

Найбільший мемкоїн, Dogecoin (DOGE), посідає третє місце, і 70% її власників наразі отримують прибуток від своїх інвестицій. Як і у випадку з BTC, більшість її інвесторів увійшли в екосистему щонайменше рік тому.

Четверте місце за прибутковістю посідає Ethereum (ETH), який був одним з найбільш постраждалих активів під час краху в понеділок (5 серпня). На цей час 68% його власників перебувають у плюсі, а 28% — у мінусі.

Найбільші невдахи

З іншого боку, деякі з провідних криптовалют не були такими добрими до своїх власників. Наприклад, 52% інвесторів в Shiba Inu (SHIB) наразі перебувають у мінусі, тоді як 47% – у плюсі. Ситуація значно відрізнялася під час бичачого зростання в середині березня, коли приблизно 63% власників були в плюсі.

Власники Cardano (ADA) почувалися ще гірше. На тлі обвалу ринку 5 серпня, частка інвесторів, які отримували прибуток, становила менш як 1%. Подальший відскок сектору дещо змінив похмуру картину, і зараз 16% ходлерів ADA бачать збільшення своїх початкових інвестицій.

Серед інших відомих криптовалют, інвестори яких переважно в мінусі, – Chainlink (LINK), Avalanche (AVAX), Litecoin (LTC) та Dai (DAI).

Раніше ми писали про те, як криптовалюти використовуються для відмивання коштів (звіт Chainalysis).

Ви могли пропустити:

За матеріалами cryptopotato.com