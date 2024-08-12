Блокчейн-мости: як працюють і навіщо потрібні

У цій статті ми розглянемо, як працюють блокчейн-мости, які існують їхні типи, та чому їхнє значення зростає з кожним роком

Блокчейн-мости відіграють важливу роль у розвитку децентралізованих технологій, забезпечуючи можливість обміну активами та даними між різними мережами. У світі, де існує безліч різних блокчейнів з унікальними протоколами, мости стають ключовими елементами, що об’єднують різні системи в єдину екосистему. Вони не лише сприяють інтеграції технологій, але й відкривають нові можливості для користувачів і розробників.

Що таке блокчейн-міст

Блокчейн-міст — це технологія, яка дозволяє різним блокчейн-мережам взаємодіяти між собою, обмінюватися активами, даними та інформацією. Інакше кажучи, блокчейн-міст діє як зв’язковий елемент між двома або більше блокчейнами, що мають різні протоколи або архітектури, забезпечуючи можливість передачі активів, таких як криптовалюти або NFT, з однієї мережі в іншу.

Наприклад, якщо у вас є токени в мережі Ethereum, і ви хочете використати їх у мережі Bitcoin, блокчейн-міст дозволяє зробити це, створюючи спеціальні «обгорнуті» версії токенів, які можна використовувати на іншій платформі. Це відкриває нові можливості для децентралізованих застосунків, користувачів і розробників, розширюючи межі окремих блокчейнів.

Типи мостів

Існують різні типи блокчейн-мостів, кожен з яких слугує певним цілям і функціонує по-різному. Ось основні типи:

Кроссчейн-мости дозволяють обмінюватися активами або даними між двома мережами блокчейнів з різними протоколами та технологіями. Наприклад, вони полегшують передачу токенів з мережі Ethereum в мережу Bitcoin.

дозволяють обмінюватися активами або даними між двома мережами блокчейнів з різними протоколами та технологіями. Наприклад, вони полегшують передачу токенів з мережі Ethereum в мережу Bitcoin. Сайдчейн-мости полегшують передачу активів або даних між основною мережею блокчейну і сайдчейном. Сайдчейни – це, по суті, вторинні блокчейни, які походять від основного блокчейну. Вони працюють незалежно й підключені до головного блокчейну через механізм, який називається двостороння прив’язка. Вони використовуються для виконання певних функцій або експериментів, не впливаючи на основний блокчейн.

полегшують передачу активів або даних між основною мережею блокчейну і сайдчейном. Сайдчейни – це, по суті, вторинні блокчейни, які походять від основного блокчейну. Вони працюють незалежно й підключені до головного блокчейну через механізм, який називається двостороння прив’язка. Вони використовуються для виконання певних функцій або експериментів, не впливаючи на основний блокчейн. Федеративні мости експлуатуються групою довірених сторін, відомих як федерація. Вони перевіряють і полегшують передачу активів або даних між двома блокчейнами.

експлуатуються групою довірених сторін, відомих як федерація. Вони перевіряють і полегшують передачу активів або даних між двома блокчейнами. Хешований контракт із блокуванням часу (HTLC) — це тип смарт-контракту, який використовується для забезпечення безпечного та автоматизованого обміну активами між двома сторонами на різних блокчейнах або в межах однієї мережі. HTLC дозволяє здійснювати транзакції без потреби в довірених посередниках, використовуючи криптографічні механізми.

— це тип смарт-контракту, який використовується для забезпечення безпечного та автоматизованого обміну активами між двома сторонами на різних блокчейнах або в межах однієї мережі. HTLC дозволяє здійснювати транзакції без потреби в довірених посередниках, використовуючи криптографічні механізми. Програмовані мости токенів забезпечують складнішу міжланцюгову функціональність після завершення функції моста. До них відносяться свопінг, кредитування, стейкінг або депонування токенів в смарт-контракті в ланцюжку призначення в тій же транзакції, в якій виконується функція моста.

забезпечують складнішу міжланцюгову функціональність після завершення функції моста. До них відносяться свопінг, кредитування, стейкінг або депонування токенів в смарт-контракті в ланцюжку призначення в тій же транзакції, в якій виконується функція моста. Мости із мінімальною довірою пропонують найвищий рівень гарантій мінімізації довіри, хоча вони можуть бути менш гнучкими й дорожчими в обчислювальному плані. Ці мости зазвичай використовуються у випадках, що вимагають максимальної безпеки та довіри. Прикладом моста з мінімізацією довіри є міст між Ethereum і роллапом, побудованим поверх нього.

Переваги мостів

Міст між блокчейнами виступає важливою ланкою, що з’єднує окремі блокчейни, забезпечуючи безперешкодну передачу даних та активів між ними. Зокрема, міжмережевий міст полегшує конвертацію нативного активу з одного блокчейну в еквівалентний йому актив в іншому блокчейні.

Однією з важливих переваг мостів є розширення функціональності та обсягу конкретного блокчейну. Наприклад, підприємство може вирішити використовувати дозволений блокчейн для внутрішніх операцій, прагнучи використати підвищену безпеку і прозорість, які пропонує публічний блокчейн. Використовуючи міст, підприємство може безпечно інтегрувати свій приватний блокчейн з публічним блокчейном, отримуючи таким чином доступ до переваг, які пропонують обидві мережі.

Крім того, мости полегшують обмін активами між різними блокчейнами. Розглянемо сценарій, коли користувач одного блокчейну має намір передати криптовалюту користувачеві іншого блокчейну. Міст спрощує цю передачу, дозволяючи «загорнути» актив у впізнавану форму, яку можна безперешкодно передати між двома мережами.

Ризики, пов’язані з мостами

Попри численні переваги, блокчейн-мости несуть певні ризики та виклики. Одна з найважливіших проблем пов’язана із забезпеченням безпеки та цілісності самого моста, враховуючи його ключову роль як комунікаційного шлюзу між взаємопов’язаними мережами.

Скомпрометований міст потенційно може надати зловмисникам несанкціонований доступ до чутливих активів або інформації. Було кілька відомих зломів мостів, в тому числі злом Ronin, мосту, що підтримує Axie Infinity, вартістю $615 млн.

Крім того, концепція завершеності в системах блокчейн-містів несе в собі значний ризик. Завершеність гарантує, що кошти в ланцюгу призначення стають доступними після того, як вони були відправлені з ланцюга-джерела.

Однак, у разі її відсутності, можливі ситуації, коли зворотна транзакція в ланцюгу-джерелі (наприклад, через реорганізацію блоків) може створити проблеми в ланцюгу-одержувачі. Це може призвести до ситуацій, коли створюються незабезпечені мостові токени, що загрожує стабільності та безпеці системи.

У підсумку, блокчейн-мости відіграють ключову роль у забезпеченні взаємодії між різними блокчейн-мережами, дозволяючи обмінюватися активами та даними. Розуміння різних типів мостів і їх особливостей допомагає забезпечити їх ефективне і безпечне використання. Правильний вибір і налаштування мостів можуть значно поліпшити інтеграцію в децентралізованих системах.

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Допоміжні джерела academy.binance.com, chain.link, koinly.io