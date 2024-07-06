Хто з блокчейн-лідерів заробив найбільше за останній рік — рейтинг

Аналітики Lookonchain підрахували, що безперечний лідер за річним рівнем доходів від комісійних зборів серед найбільших блокчейнів — Ethereum

Про це аналітична компанія написала в соцмережі X.

У Lookonchain виявили, що Ethereum заробляє понад $2,7 млрд комісійних на рік — це удвічі більше, ніж Біткоїн ($1,3 млрд), який розташувався на другому місці в рейтингу десятки найбільших блокчейнів за рівнем доходу.

Трійку лідерів закриває Tron з доходом від комісій у розмірі $459,3 млн.

Інші блокчейни першого рівня зайняли наступні місця в списку: Solana заробляє $241,2 млн комісійних щороку, BSC — $176,5 млн і Avalanche — $68,8 млн комісійних.

Мережі другого рівня zkSync Era і Optimism заробили $59,7 млн і $40,4 млн комісійних відповідно, в той час як Polygon посіла останнє місце в списку з $23,9 млн річних комісійних.

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Незважаючи на те, що Ethereum домінує в доходах від комісійних, він також відомий тим, що має захмарно високі середні ціни на газ. Ба більше, 5 липня вони різко зросли — до 36 гвей (за даними Etherscan та BlockBeats).

Дані DappRadar показують, що за останній тиждень обсяг Dapps на основі Ethereum зріс на 300% до $71,8 млрд.

Нагадаємо, що Binance, одна з провідних криптовалютних бірж світу, оголосила про намір виключити з лістингу певні пари маржинальної торгівлі з біткоїнами.

Також раніше ми писали, що після декількох тижнів тривожних торгів, 5 липня ситуація на криптовалютних ринках, схоже, дійшла до критичної точки, оскільки ціна Біткоїна (BTC) та багатьох інших основних монет і токенів стрімко впала.

Провідна монета почала п’ятницю з чергової хвилі падіння. У моменті курс криптовалюти опустився до $53 717. Тиск на продавців, першою чергою, пов’язаний з тим, що гаманці Mt. Gox знову стали активними й почали переказувати біткоїни.

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Допоміжні матеріали: unchainedcrypto.com, binance.com.