Binance виключить з лістингу певні пари маржинальної торгівлі з Біткоїном

Binance, одна з провідних криптовалютних бірж світу, оголосила про намір виключити з лістингу певні пари маржинальної торгівлі з біткоїнами (BTC)

Цей крок, запланований на 8 липня 2024 року, торкнеться як перехресних, так і ізольованих маржинальних торгових пар. Серед криптовалют, які підпадають під дію цього рішення, — DigiByte (DGB), Alien Worlds (TLM) та Voxies (VOXEL).

Подробиці про делістинг Binance

Цей делістинг конкретно впливає на DGB/BTC і TLM/BTC в обох категоріях, де валютою котирування є Біткоїн. Тим часом пара VOXEL/BTC буде вилучена з категорії ізольованої маржі. У повідомленні, надісланому своїм користувачам, Binance зазначила, що о 06:00 ранку за Гринвічем у неділю, 7 липня 2024 року, платформа призупинить ізольоване маржинальне запозичення для цих пар з ізольованою маржею.

Крім того, о 06:00 (UTC) 8 липня 2024 року, Binance Margin автоматично закриє позиції користувачів. Після цього вона проведе розрахунки й скасує всі відкладені ордери на відповідних торгових парах. Після завершення цього процесу ці пари будуть вилучені з маржинальної торгівлі на платформі.

Важливим аспектом цієї заяви є роль Біткоїна як валюти котирування в цих парах. У світі торгівлі базова валюта — це перша валюта, яка вказана в парі, і саме вона є товаром, який купується або продається. Валюта котирування, в цьому випадку Біткоїн, — це валюта, в якій оцінюється базова валюта. Отже, це означає, що користувачі торгували DGB, TLM і VOXEL, використовуючи Біткоїн як міру вартості.

Це рішення про делістинг впливає на трейдерів, які надають перевагу Біткоїну як стандартній мірі вартості для своїх угод. Це значне коригування для тих, хто використовує відносно стабільну вартість Біткоїна як орієнтир для порівняння з іншими, волатильнішими криптовалютами.

Поради біржі користувачам для уникнення потенційних збитків

Binance порадила своїм користувачам вжити необхідних заходів до початку процесу делістингу. Платформа рекомендувала користувачам закрити свої позиції та перевести активи з маржинальних гаманців на спотові гаманці до припинення маржинальної торгівлі о 06:00 вечора UTC 8 липня 2024 року. Крім того, Binance підкреслила, що не несе відповідальності за будь-які потенційні збитки, понесені через ці зміни, і закликала користувачів діяти оперативно.

Попри делістинг, Binance запевнила користувачів, що відповідні активи, DGB, TLM та VOXEL, все ще можуть торгуватися в інших доступних парах на платформі Binance Margin.

Біржа постійно переглядає свої продуктові пропозиції, щоб увідповіднювати їх до потреб ринку та регуляторних вимог. Сама через це Binance нещодавно обмежила доступ до деяких стейблкоїнів.

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За матеріалами coingape.com