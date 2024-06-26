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Binance заблокувала сотні акаунтів мисливців за еїрдропами

26.06.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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Binance вжила рішучих заходів проти значної кількості шахрайських акаунтів. Інцидент розгорнувся після розподілу токенів Lista (LISTA)

Binance заблокувала сотні акаунтів мисливців за еїрдропами

Фото: freepik.com, flaticon.com

Криптовалютна біржа Binance заблокувала тисячі учасників IEO Lista на платформі Megadrop, яка дає можливість користувачам отримати ранній доступ до деяких проєктів. Lista — це ліквідний стейкінговий децентралізований стейблкоїн, і Binance стала першою біржею, яка розмістила його одразу після еїрдропу.

Подія Lista Megadrop зібрала понад мільйон учасників. Однак система контролю ризиків Binance ідентифікувала 102 000 акаунтів як шахрайські, і ця цифра постійно оновлюється. Після подальшої перевірки діяльності з консолідації рахунків та інших підозрілих дій, Binance заблокувала 297 основних рахунків.

Згідно з повідомленнями, окремі особи використовували численні акаунти Binance, щоб максимізувати свою винагороду від події Lista Megadrop. Щобільше, після отримання винагороди ці користувачі консолідували кошти на одному рахунку і продавали їх.

Ці дії спонукали Binance заморозити їхні активи та вимагати відшкодування. Правила та умови Binance для Megadrop прямо забороняють зловмисну поведінку, яка передбачає маніпуляції з обсягами, масову реєстрацію невеликих рахунків і селф-трейдинг — все це підлягає суворому аудиту і потенційним заходам.

Команда Binance виявила, що деякі особи придбали велику кількість акаунтів, підтверджених KYC (Знай свого клієнта), щоб отримати винагороду Megadrop.

“Після того, як вони були помічені системою контролю ризиків, вони спробували консолідувати кошти на одному рахунку, щоб уникнути викриття, що спровокувало ще один захід контролю ризиків, який призвів до заморожування”, — пояснили в Binance.

Біржа підкреслила, що під блокування потрапили кілька великих облікових записів. Крім того, було виявлено, що один рахунок об’єднував до 9 000 KYC-акаунтів.

Що буде з повернутими коштами

Цей крок підкреслив прагнення біржі підтримувати цілісність своєї платформи та винагороджувати сумлінних користувачів. Біржа додала:

“Ми продовжимо вживати суворих заходів проти зловмисних облікових записів ботів, які завдають шкоди інтересам чесних користувачів і партнерів проєкту, без жодних компромісів”.

Binance підкреслила, що її заходи контролю ризиків спрямовані лише на шахрайські акаунти. Крім того, біржа запропонувала користувачам, які вважають, що їхні акаунти були неправильно оцінені, подавати апеляції через онлайн-платформу обслуговування клієнтів, пообіцявши розв’язувати будь-які проблеми якомога швидше.

Нагадаємо, що нещодавно Binance подолала важливий рубіж у 200 мільйонів користувачів.

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Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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