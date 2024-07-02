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Binance продовжить підтримувати USDC в ЄС

02.07.2024 10:20
Олеся Крамаренко
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Генеральний директор Binance Річард Тенг заявив, що біржа продовжить підтримувати USDC в ЄС. Це стало можливим після того, як емітент стейблкоїна отримав рідкісну ліцензію в регіоні

Binance продовжить підтримувати USDC в ЄС

Фото: freepik.com

Binance підтверджує безперервну підтримку прив’язаного до долара США стейблкоїна USD Coin (USDC) в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). У Х-пості генеральний директор Binance Річард Тенг поділився новиною про новий статус USDC в ЄЕЗ. Він заявив, що прив’язаний до долара стейблкоїн тепер регулюється в регіоні.

Іншими словами, USDC тепер відповідає режиму Market in Crypto Asset (MiCA), який зараз діє в Європейському Союзі. Таким чином, його доступність для торгівлі на провідній криптовалютній біржі гарантується резидентам регіону ЄЕЗ.

Binance підтримує USDC після отримання ліцензії EMI

Це стало можливим після того, як Circle став першим світовим емітентом стейблкоїнів, який отримав ліцензію Electronic Money Institution (EMI) в ЄЕЗ. Ліцензія EMI дозволяє компаніям пропонувати прив’язані до долара або євро криптовалюти, включаючи стейблкоїни, відповідно до нового правила MiCA.

USDC тепер називається токеном електронних грошей (EMT). Генеральний директор Binance сподівається, що багато інших EMT, які відповідають вимогам MiCA, будуть в обігу в найближчому майбутньому.

Варто зазначити, що ця ліцензія виводить Circle на передові позиції порівняно з його близьким конкурентом Tether. Тим часом поки що невідомо, чи отримає емітент USDT ліцензію на ЕМІ.

Tether незадоволений регуляторною базою MiCA

Шанси Tether отримати ліцензію MiCA здаються невеликими, особливо після того, як компанія заявила, що нова регуляторна база завдає шкоди ринку стейблкоїнів.

Tether нещодавно призупинив випуск USDT на публічних блокчейнах Algorand та EOS. Перед прийняттям цього рішення емітент стейблкоїна ретельно зважив інтереси спільноти, можливість підтримки та використання монети в обох блокчейнах.

Tether заявляє, що зазвичай дбає про безпеку, зручність використання та стійкість свого токена на будь-якому потенційному блокчейні. Судячи з усього, EOS і Algorand не відповідали його стандартам.

Виведення USDC з цих блокчейнів було швидко замінено значним партнерством з UQUID. Ця співпраця дозволить філіппінцям сплачувати внески до системи соціального страхування (SSS) за допомогою USDT на блокчейні TON. Навіть якщо ліцензія EMI не входить у плани Tether, схоже, у нього є й інші позитивні моменти.

Нагадаємо, що перша хвиля нових правил MiCA набула чинності в Європейському економічному просторі 30 червня 2024 року. Це стало першим кроком до нової регуляторної бази й має значний вплив на ринок стейблкоїнів в ЄС.

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: ЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
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