Binance продовжить підтримувати USDC в ЄС

Генеральний директор Binance Річард Тенг заявив, що біржа продовжить підтримувати USDC в ЄС. Це стало можливим після того, як емітент стейблкоїна отримав рідкісну ліцензію в регіоні

Binance підтверджує безперервну підтримку прив’язаного до долара США стейблкоїна USD Coin (USDC) в Європейській економічній зоні (ЄЕЗ). У Х-пості генеральний директор Binance Річард Тенг поділився новиною про новий статус USDC в ЄЕЗ. Він заявив, що прив’язаний до долара стейблкоїн тепер регулюється в регіоні.

Happy to share that USDC is now a Regulated Stablecoin in the EEA! USDC will continue to be available within #Binance product offerings for our EEA users.

USDC becoming a MiCA-compliant e-money token (EMT) marks a positive step forward for the crypto ecosystem in the EEA… https://t.co/MSdRfW3yBG

— Richard Teng (@_RichardTeng) July 1, 2024